Los Planetas se reivindican más allá de "películas" en su triunfal apertura del Tomavistas

En un recinto ya habitual en eventos de este tipo, La Caja Mágica, se han dado cita 15.000 personas según la organización, con asistentes mayoritariamente de mediana edad, incluso familias con hijos, con viejas camisetas de la época de 'Súper 8', para rendir pleitesía a la banda de J y Florent por el 30 aniversario de su ópera prima.

Ante el coro unánime de principio a fin de sus enfervorecidos seguidores, el grueso de los asistentes del festival, y en un escenario demasiado pequeño para tal afluencia, los andaluces se reivindicaron como “los auténticos, no como las imitaciones de las películas”, en referencia a la película ganadora de la Biznaga de Oro en el pasado Festival de Málaga, con la que la banda no se siente cómoda.

El legendario grupo andaluz, principal reclamo de esta primera jornada del Tomavistas, interpretó de principio a fin su álbum de debut, como está siendo habitual en su actual gira.

Con unas celebradas De viaje, Qué puedo hacer, Brigitte y la extensísima y tremendamente celebrada La caja del Diablo, los planetas transportaron a sus seguidores a los orígenes del indie español.

Con ese estado de comunión con el público, pronto hicieron olvidar la ausencia del batería Erik Jiménez y del teclista, Bannon Fraile, que no participan en esta gira conmemorativa.

Al repertorio del álbum original siguieron los bises, con caras b de la primera época de la banda, con Manchas Solares y Prefiero bollitos, seguidas de Nuevas sensaciones y Mi hermana pequeña para terminar de redondear una noche triunfal.

Baiuca consiguió aprovechar el entusiasmo después de Los Planetas, con su propuesta electrónica con profundas raíces en el folk gallego, un estilo de fusión que encendió al público de Madrid.

Para entonces, por el recinto madrileño ya habían pasado las norteamericanas La Luz, que fueron las encargadas de dar el pistoletazo de salida al festival, en un recinto semivacío, sin prácticamente espacios de sombra, para dar paso a las cántabras Repion, con su grunge pop fresco, mientras los asistentes se agolpaban para encontrar refugio del sol.

El primer foco de expectación, sin embargo, fueron los veteranos barceloneses Standstill, el primero de los cabezas de cartel de esta primera jornada con su esperada reunión después de años inactivos.

Con su sonido contundente y un “subidón natural”, como ellos mismos expresaron, ofrecieron un show con un sonido compacto e incontestable, que fue encendiendo a los fans sobre todo a partir de su éxito '¿Por qué me llamas a estas horas?', tras un inicio frío.

Los neoyorquinos Bodega comparecieron con su original propuesta alternativa y una pegatina en apoyo a Palestina en el bajo. Las madrileñas Hinds, por su parte, presentaron su último disco, con su característico estilo veraniego, conforme caía el sol.

Mientras tanto, los norteamericanos Dinosaur Jr aterrizaron con su recargado pop rock de guitarras con el característico muro de amplificadores de su líder, J. Mascis, y con ciertos problemas de sonido, ofrecieron un repertorio de éxitos como ‘The Wagon’, ‘Feel the Pain’ o su versión del clásico de The Cure ‘Just like heaven’.

El grupo vasco Melenas, por su parte, presentó su celebrado álbum Ahora (2023), donde destacó su canción Bang, justo después de que actuara la banda emergente del momento, Alcalá Norte, que sustituían a los británicos Dry Cleaning, en un horario que se solapó con el evento central de la noche, el de Los Planetas.

La electrónica de The Blaze cerró la jornada, con un espectáculo que comenzó al filo de la 1 de la madrugada con un emotivo y épico concierto, cuando la temperatura ambiente cayó y las fuerzas de los asistentes empezaban a decaer, cerrando una primera jornada de música llena de nostalgia.