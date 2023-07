'Playa Saturno' de Rauw Alejandro y 'Speak Now (TV)' de Taylor Swift salen el mismo día y cunde el caos

Son muchos los meses que han dedicado los fans de Taylor Swift a especular sobre la salida de 'Speak Now (Taylor's Version)', y no podían estar más contentos de descubrir finalmente que el 7 de julio tendrán la oportunidad de revisitar este conocido álbum de su cantante favorita. Competir con un lanzamiento de esta superestrella es una tarea complicada, y hay pocos artistas que se atrevan a lanzar su música al mismo tiempo que ella; pero parece que Rauw Alejandro no se ha acobardado, y el próximo viernes sacará su esperado disco 'Playa Saturno', al mismo tiempo que Taylor Swift.

Rauw Alejandro es, de por sí, una gran estrella de la música, pero desde que uniese fuerzas con Rosalía, los fandoms de ambos artistas se han dedicado a apoyar al otro en todos los proyectos que han ido lanzando. Así, está claro que se contarán por millones los streams que reciba el nuevo álbum de Rauw Alejandro, pero puede que la locura que se desate con el disco de Taylor Swift le haga algo de sombra.

No hay que olvidar que, en las anteriores ocasiones en las que Taylor Swift ha lanzado una de las versiones de sus álbumes antiguos, Spotify se ha caído durante varios minutos por el descomunal flujo de usuarios que se concentraba en un solo momento. Algunos ya han manifestado su agobio ante la necesidad de dividir su tiempo entre estos dos artistas que tanto les gustan, así que habrá que esperar que los dos obtengan el reconocimiento que se merecen con estos proyectos a los que tanto tiempo y esfuerzo han dedicado. El disco de Rauw Alejandro promete, y mucho, y su lanzamiento doble con Bizarrap ha sido uno de los fenómenos musicales de las últimas semanas. ¡Puede que Taylor también tenga que temer al artista puertorriqueño!