Post Malone actuará en septiembre en el Olímpic de Barcelona en su única fecha en España

Así pues, esta será la primera gira de estadios de Post Malone en Europa, que iniciará el 8 de agosto en el Untold Festival de Rumanía y concluirá el 14 de septiembre en el Estadio do Restelo de Lisboa, en Portugal, tras pasar por Hungría, Chequia, Austria, Polonia, Eslovaquia, Alemania, Lituania, Francia, Reino Unido, España o Países Bajos. Malone pasara por España con una parada en Barcelona el próximo 12 de septiembre en el Estadi Olímipic de Barcelona

Malone estará acompañado por Jelly Roll, una de las sensaciones emergentes dentro de la música country moderna.

Post Malone lanzó su álbum debut de country, 'F-1 Trillion', con el que se situó en el número 1 del Billboard 200 y fue nominado recientemente a los premios Grammy en la categoría de mejor álbum country.

El álbum incluye el éxito I Had Some Help junto a Morgan Wallen, que alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100 y se mantuvo allí durante seis semanas consecutivas.

Además, el sencillo lideró la lista Songs of the Summer de Billboard en 2024 y acaba de recibir nominaciones a los Grammy por mejor canción country y mjor dúo/grupo de country.

Las entradas para el concierto del Estadi Olímpic estarán a la venta a partir el 21 de febrero a las 12:00 horas en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.