La preocupante forma que tienen los adolescentes de escuchar música a través de TikTok: "Esto me rompe el corazón y me desmotiva muchísimo"

Pensaba que varias de las peores cosas que le estaba pasando a la música actual era que mucha gente dejaba de escuchar discos enteros en favor de los singles, que gran parte de la música que descubrían era a través de TikTok y que sólo consumían lo que era viral o mainstream pero no, está sucediendo algo mucho peor que nunca podría haberme imaginado.

Cada vez son más las artistas que sacan trozos de entre 30 segundos y un minuto de sus canciones en TikTok con la esperanza de que la gente las use en sus vídeos y se vuelvan virales. Una práctica de la que Rosalía es toda una experta y que esconde un reverso tenebroso que no me había parado a pensar hasta que me he encontrado con este tuit de Ricky Merino.

Este joven tiktoker llamado Dubalejo, de 27 años, ha contado en este vídeo que en su cuenta como escuchan música los adolescentes y todos están flipando. Dubalejo se encontró con un grupo de adolescentes de entre 12 y 15 años y quiso preguntarles el tiempo de pantallas que pasaba cada uno en su móvil y fue ahí cuando se llevó la sorpresa cuando uno de ellos le dijo que su record era 48 horas.

Lo impactante es que el motivo era por la música de TikTok y el chico le explico que "escucho música en TikTok y la dejo sonado toda la noche" y continuó diciendo que "yo guardo todas mis canciones favoritas y después pongo la reproducción de videos automática y lo que hago es escuchar música en TikTok".

Usando TikTok como herramienta para escuchar música en TikTok escuchas literalmente la parte que se hace viral que son 30 segundos o un minuto de la canción y ya está. El chico le dijo que el escuchaba música así porque "lo único que quiero escuchar es la parte cool de la canción" un método por el que ahorran tiempo, escuchan la parte que quieren y pasan a la siguiente canción.

Todos los niños de la pandilla que escuchaban música por TikTok sacaron sus móviles y le mostraron que tenían una colección llamada música llena de todas las canciones que les gustan sólo que son vídeos de TikTok de un minuto y medio como mucho.

Evidentemente esto es algo que sólo hacen algunos porque un repaso a los comentarios del vídeo te muestra a muchos adolescentes diciendo que ellos no escuchan música así, que escuchan las canciones completas y que usan aplicaciones como Spotify, Youtube Music o Apple Music.

"Ahora entiendo por qué el pop y otros géneros están evolucionando a canciones cada vez más cortas", escribió Juan mientras que Gracia Espinosa añadió que "ESO ES LO QUE PASA AHORA EN LAS DISCOTECAS. Ponen 1 minuto de una canción y pasan a otra, ahora entiendo todo".

Estamos convirtiéndonos en una "sociedad fast food" que queremos todo para ya, que consumimos vídeos cortos en bucle, que escuchamos música mainstream cada vez más rápida, corta y vacía sin ser conscientes en muchos casos de lo que estamos consumiendo.

Esto es sólo una parte de los jóvenes, las redes sociales y la sociedad en general pero una parte de lo más triste y preocupante.