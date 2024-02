Spotify se acerca todavía más a TikTok y puede ser una mala noticia para la música

Spotify es la plataforma de streaming de música más popular en el mundo y como ellos mismos dicen en su página web "Somos el servicio de suscripción de transmisión de audio más popular del mundo con más de 602 millones de usuarios, incluidos 236 millones de suscriptores en más de 180 mercados".

Por eso su influencia en la industria musical y, por lo tanto, en la cultura musical global es de lo más importante. Como se comparte, como se descubre, como se consume y como se monetiza la música son cosas importantes que afectan a la música popular y mainstream.

Hace más de una década empezaron dos cambios, la aparición de las redes sociales y de los servicios de streaming, que están impactando y transformando la música popular de forma radical. En los últimos años cada vez más gente descubre música a través de redes sociales como Spotify o Instagram, de playlists de Spotify o de canciones que les recomienda algún algoritmo.

Ahora la red social más influyente es TikTok, todavía estamos esperando a ver como afecta la salida de Universal Music de TikTok, y otras como YouTube con sus shorts o Instagram con sus reels no dudan en copiarla.

La última en subirse al carro de los vídeos cortos y verticales fue la propia Spotify que a principios de 2023 cambiaba de diseño para parecerse más a TikTok.

Ahora Spotify está ampliando sus feeds de podcasts y canciones estilo TikTok a más lugares de su aplicación.

La actualización se basa en ilustraciones y videos dinámicos, lo que permite a los usuarios desplazarse por un feed interminable de pistas y audio condensados.

Las vistas previas de canciones también incluyen hashtags que permiten a los usuarios saltar entre feeds de diferentes géneros, desde el relativamente sencillo pop y rock hasta el lo-fi o la electrónica.

La experiencia se parece mucho a TikTok e Instagram Reels, especialmente para pistas con imágenes y podcasts de video.

Al ser Spotify, el objetivo es ayudar a los usuarios a explorar y descubrir cosas nuevas, como una canción de tu artista favorito que no conocías o nuevos artistas de un género que te encanta.

Los feeds, que antes estaban limitados a un puñado de lugares en la aplicación Spotify, ahora están en casi todas partes.

Los usuarios pueden acceder a ellos haciendo clic en un nuevo ícono de estilo GIF en la parte superior de las páginas de artistas, páginas de álbumes, podcasts y todas las listas de reproducción.

"Todo esto es parte de nuestro esfuerzo continuo para permitir a los oyentes descubrir nuevos hallazgos, y al mismo tiempo permitirles probar rápidamente contenido que puedan disfrutar más tarde", dijo un portavoz de Spotify al Standard.

A medida que te desplazas por un feed, podrás guardar canciones, artistas y podcasts en tu biblioteca. También existen los controles habituales para compartir cosas en línea, un botón de silencio, opciones para agregar cosas a una lista de reproducción y más. Los feeds de podcasts, por otro lado, parecen una experiencia más solitaria debido a la falta de hashtags de género.

Todo esto que podría parecer una mejora positiva que permitirá a los usuarios descubrir música de mejor manera está recibiendo algunas criticas en redes sociales.

Personalmente pienso que reducir las canciones a 30 segundos es algo negativo para la música que ya estamos viviendo con TikTok. Cada vez son más los artistas que crean sus canciones pensando en como encajarán en videos cortos y en que impacto tendrán en este tipo de redes sociales.

Además, estos feeds que acaba de lanzar Spotify te muestran canciones mediante un algoritmo que te va a recomendar cosas que teóricamente te van a gustar. Esto elimina el factor humano que tenía antes la música cuando la gente confiaba en locutores de radio, periodistas musicales y, más recientemente, curadores de playlists para descubrir nueva música y que les recomendaran canciones.

Por último que tengas que decidir si una canción te gusta o no solo escuchando 30 segundos es algo complicado que no se si me termina de gustar. Mientras esto es algo que puede funcionar para géneros como el pop actual, la música urbana, el reggaetón o para canciones más cortas y directas no consigo entender como puede funcionar en géneros como el metal, la electrónica, el jazz, la música ambiental o Bob Dylan, Queen y The Beatles.