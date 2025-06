El Primavera Sound se rinde ante la fiesta de Charli XCX, Troye Sivan y FKA Twigs

El metro va lleno de camisetas con 'BRAT' estampado en el pecho y una ardilla podría saltar entre las cabezas de aquellos que llevan una prenda verde pistacho en la cola de la cerveza sin tocar el suelo del Primavera Sound.

Lo que se podría aplicar para la previa de un partido de fútbol, es el resultado de la fiesta que ha montado Charli xcx este jueves en Barcelona.

El verano BRAT quedó inaugurado oficialmente el año pasado en el Primavera Sound, y Charli xcx, la culpable del asunto, ha regresado este año para repetir el jolgorio, esta vez acompañada de Troye Sivan, quien también actuó en 2024 en el Parc del Fòrum de Barcelona.

Antes de esto, se ha adelantado FKA twigs con un show que multiplica lo impresionante del sonido de sus discos 'EUSEXUA', 'CAPRISONGS' o 'LP1'.

La plasticidad con la que la británica se mueve por el escenario completa a canciones como 'Perfect stranger', 'Room of fools' o 'Striptease', temas planteados para brillar desde el directo.

Así, el ballet techno que ha propuesto FKA twigs sobre el escenario se ha convertido en el preludio perfecto a la rave del Primavera Sound.

Un rato antes, los catalanes JP Sunchine & Guim o, lo que es lo mismo, Ciutat, han abierto la puerta del club para subirse a los escenarios del Parc del Fòrum con su último disco, 'Ciutat de l'Amistat', un viaje sonoro entre nostalgia, baile y calma, que sirve como un refugio emocional donde las melodías envolventes se encuentran con un pop electrónico, en canciones como 'Justo al otro lado' o 'Nadie Sabe', dos de las más famosas del grupo.

Así, y tras asegurarse de que toda la banda tenía un cigarrillo encendido en la boca, Jordi y Guillem han puesto a bailar al público del Primavera Sound al ritmo de 'Manual', 'Chesterfield' y 'Manzanilla', con su tradicional combinación de música electrónica e instrumentos como el trombón y la pandereta, seguidos de 'Quiero Verte Bailar' y 'AH', para terminar con 'House Ciutat'.

La fiesta electrónica ha seguido a orillas del Mediterráneo con Jamie xx, que con su un DJ set sobrio se ha asegurado de dejar calientes los cuerpos antes de la esperadísima llegada de Charlie xcx y Troye Sivan.

Así, el británico ha puesto a bailar al público del Primavera Sound con 'Baddy on the floor', 'Life' o 'All you children', composiciones de 'In waves', su último trabajo, así como temas del 'In colour' de 2015 como 'I know there's gonna be (Good times)' o 'Loud places'.

Quince minutos después de la una de la madrugada han aparecido sobre el escenario principal del Parc del Fòrum Charlie xcx y Troye Sivan, quienes se han turnado para interpretar casi al completo 'BRAT', el álbum que indudablemente marcó el verano de 2024.

La fiesta se ha vertebrado alrededor de '365', 'Von dutch', 'Sympathy is a knife' o 'Girl, so confusing' y todos sus respectivos 'remixes', en lo que ha sido una entrega colectiva al hedonismo al que invita la noche y las sensuales voces de Charlie xcx y Troye Sivan.

Con este show, la británica ha cerrado el círculo que abrió el año pasado, cuando actuó en dos ocasiones en el festival barcelonés, justo una semana antes de que BRAT viera la luz y protagonizara raves y verbenas de todo el mundo.