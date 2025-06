Las principales discográficas negocian para cobrar derechos por la música hecha con IA

Las principales compañías discográficas, Universal Music Group, Warner Music Group y Sony Music Entertainment, están llevando a cabo negociaciones individuales con empresas emergentes que desarrollan inteligencia artificial generativa, con el objetivo de proteger los derechos de autor de sus artistas y asegurar compensaciones por el uso de su música en estas tecnologías, según informa The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas al asunto.

Las conversaciones se están realizando específicamente con las startups Suno y Udio, conocidas por generar música a través de IA. Las discográficas buscan establecer acuerdos de licencia que les permitan recibir compensaciones económicas cuando las canciones de sus catálogos sean utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial o crear nuevas composiciones.

Para que estos acuerdos sean viables, las discográficas exigen que Suno y Udio desarrollen herramientas tecnológicas de huella digital y atribución, similares al sistema Content ID de YouTube. Estas herramientas permitirían rastrear de forma precisa cuándo y cómo se utiliza una canción protegida por derechos de autor dentro de las plataformas de IA.

Además de compensaciones económicas, Universal, Warner y Sony también desean tener voz en el desarrollo de productos musicales generados por IA. Esto incluye poder opinar sobre qué tipo de productos se crean y cómo funcionan, especialmente si estos derivan directa o indirectamente del uso del contenido de sus artistas.

Estas tres compañías representan a muchas de las estrellas más importantes de la música global, como Taylor Swift, Drake, Ariana Grande, Karol G, Britney Spears o Shakira entre otros.

Cabe recordar que en junio de 2024, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) demandó a Suno y Udio por presunta infracción de derechos de autor. En respuesta, Suno afirmó que su tecnología genera contenido completamente nuevo, mientras que Udio defendió que su modelo se basa en el aprendizaje de ideas musicales de dominio general, utilizando filtros para evitar reproducir obras protegidas o voces reconocibles.

Finalmente, una de las mayores dificultades para las discográficas es encontrar un modelo de licencia comercial a gran escala que no solo proteja los derechos de sus artistas, sino que también cuente con el respaldo de la comunidad musical en general, indica el diario neoyorquino.

Parece que las grandes discógraficas no están pudiendo ganarle la batalla a las IAs y por eso han decidido que en vez de lanzar una costosa guerra contra ellas lo mejor es negociar con ellas e intentar por lo menos sacar tajada del asunto, personalmente no me sorprendería que el siguiente paso sería que compraran alguna de estas startups o que crearan su propio generador de música a través de IA.