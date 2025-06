La reacción viral de una estudiante a sus notas de Selectividad: "¿De qué te ríes? No voy a entrar en la universidad"

El fenómeno no es nuevo, pero se repite cada junio con la precisión de un reloj suizo: las reacciones estudiantiles a las notas de Selectividad se convierten en uno de los contenidos más vistos y compartidos en redes sociales. Este año, antes incluso de que se publiquen las calificaciones oficiales, ha vuelto a viralizarse un TikTok que marcó la EBAU de 2024. La protagonista es la usuaria @pivis.4.everybody, cuya reacción entre el desconcierto, la rabia y el humor involuntario ha conquistado de nuevo a la comunidad.

El vídeo, grabado por sus amigas mientras le leen las notas, sigue un patrón reconocible: la estudiante intenta adivinar la calificación obtenida y, acto seguido, descubre la realidad. Lo que podría haber sido un momento de alegría se convierte en una sucesión de decepciones. "¿Es coña? No, en serio. ¿Me estás vacilando?", exclama entre incredulidad y enfado al conocer que, en Historia de la Filosofía, en lugar del 9 que esperaba, ha sacado un 5,2. La escena se complica cuando sus compañeras no pueden evitar reírse de la situación.

Conforme avanza el vídeo, la tensión crece. "Me están robando. No tía, es que no voy a entrar, hostia. 0 bromas", dice visiblemente preocupada. Aunque alguna nota puntual le da un respiro, los nervios vuelven al descubrir una calificación decepcionante en Lengua Castellana y Literatura. Es entonces cuando se produce uno de los momentos más comentados del clip: "Además estuviste estudiando mucho, todo el día en la biblioteca", le recuerda su amiga con sorna. La respuesta no tarda: "¿Pero de qué coño te ríes, tía? Te lo juro que no me hace ni puta gracia, que no voy a entrar en la universidad".

El vídeo ha sido replicado, parodiado y comentado por miles de usuarios, en especial por aquellos que se enfrentan estos días a los temidos exámenes de acceso a la universidad. La viralidad de estos clips pone de manifiesto la presión que muchos jóvenes experimentan en esta etapa crucial, al tiempo que abre un debate sobre los límites del humor entre amigos y la exposición emocional en redes. Con las notas de la EBAU 2025 a punto de salir, todo apunta a que nuevas reacciones ocuparán el espacio digital en las próximas semanas. Pero, por ahora, el grito de desesperación de @pivis.4.everybody sigue siendo el espejo donde muchos se reconocen.