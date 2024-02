La supuesta puya de Trueno a Peso Pluma en su último show: "Este mundo se divide entre los traidores y los fieles"

Hace ya una semana que la supuesta infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole sacudió las redes, y los comentarios al respecto se han ido relajando con el paso de los días. La chica que estaba con el cantante en esos clips de vídeo tan virales, grabados después de la Super Bowl, ya ha aclarado cuál fue su papel en el asunto, y todavía queda aclarar el punto de vista de Peso Pluma, y si la relación entre él y Nicki Nicole ha terminado oficialmente o si decidirán darse una segunda oportunidad. Mientras este asunto se resuelve, uno de los antiguos implicados en la vida romántica de Nicki Nicole, el cantante Trueno, ha hecho una aparición sorpresa para lanzar un supuesto zasca a Peso Pluma.

Trueno estaba haciendo un show este pasado fin de semana cuando llegó el momento de cantar Mamichula, el éxito que grabó junto a Nicki Nicole cuando todavía eran pareja. Antes de que empezase a cantar, decidió introducir la canción con la frase "Este mundo se divide entre los traidores y los fieles", atacando así, supuestamente, a Peso Pluma y dejando clara la integridad con la que él actuó durante el tiempo que pasó junto a Nicki.

Este clip se ha hecho viral y, como no podía ser de otra manera, ha generado reacciones enfrentadas. Aunque muchos han aplaudido su valentía a la hora de condenar las acciones de Peso Pluma, otros muchos han interpretado que se trata solamente de una forma de llamar la atención, hablando de artistas que tienen una popularidad muy superior a la suya. Algunos de los fans de Peso Pluma han atacado a Trueno comparando los logros que el mexicano ha tenido en el último año, que han sido de verdadero vértigo, con los de Trueno. El hate contra el argentino ha sido tan grande que se ha visto en la obligación de publicar un audio en su canal de Instagram, para aclarar que no estaba enterado del escándalo entre Peso Pluma y Nicki, y que esa frase que dijo justo antes de su canción con ella fue una casualidad, ya que él solo hace tiraeras, según dice, con nombres y apellidos. ¡Está claro que meterse donde a uno no le llaman es de lo más peligroso!