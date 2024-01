Quevedo, Bizarrap con Shakira, Taylor Swift y Miley Cyrus han liderado las listas oficiales de música en España en 2023

Donde quiero estar, álbum debut de Quevedo fue el disco más vendido en España en 2023, un trabajo que entró directo al número 1 de ventas manteniendo esa posición durante 14 semanas. Por su parte la Shakira: BZRP music sessions, vol 53 de Shakira y Bizarrap fue la canción más vendida del 2023.

El Top100 de Vinilos de 2023 A pesar de haber visto la luz en el tercer trimestre de 2023, 1989 (Taylor’s Version) de Taylor Swift (Universal Music), ha logrado la primera posición en el Top100 Vinilos de 2023.

Miley Cyrus con Flowers (Sony Music) ha hecho pódium como la canción más escuchada en la radio española en 2023, según publica Promusicae, la entidad que agrupa al grueso del mercado discográfico nacional en volumen de negocio.

Informe de 2023 de Promusicae | Promusicae

El streaming ha representado en 2023 el 87% del consumo de música este año, ha señalado Promusicae, que lamenta que aún se esta lejos de países como Francia o Reino Unido, en los que este porcentaje supera el 80%.

En la suma de las modalidades gratuitas y de suscripción, los datos de consumo de streaming de audio de 2023 fulminan a los de 2022, "ya que se han alcanzado los 87 mil millones de escuchas en el conjunto de las plataformas digitales de 'streaming' de audio frente a los 72.000 millones del ejercicio anterior".

"Se confirma la democratización que supone el streaming de audio para dar un mayor acceso de los artistas al público, con una cifra de 972 artistas que lograron que sus temas fueran escuchados en España en más de 10 millones de ocasiones (137 más que en 2022), de estos 56 se convierten en recurrentes para el público, consiguiendo más de 100 millones de escuchas de sus canciones (11 artistas más que en 2022).

En cuanto al mercado físico en 2023 se mantiene la senda de crecimiento en la venta de vinilos, incrementando un 4% las unidades vendidas.

"Es una gran noticia que sigan subiendo las cifras de suscripciones de pago a plataformas de streaming, como forma de consumo de música grabada", ha señalado en nota de prensa el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, quien considera que esto garantiza la viabilidad del formato y su rentabilidad, y demuestra la sensibilidad del público hacia la música.

El potencial de la música en español a nivel mundial está confirmado, pero son necesarios los apoyos a la producción local, "como los incentivos fiscales que aún no son aplicables a la música grabada, y a la exportación de música española con una estrategia de país fuerte y mantenida en el tiempo", ha recordado Guisasola.

Los 10 discos más escuchados en España en 2023

1. Donde quiero estar de Quevedo

2. Mañana será bonito de Karol G

3. Un verano sin ti de Bad Bunny

4. Nadie sabe lo que va a pasar mañana de Bad Bunny

5. Alpha de Aitana

6. El Madrileño de C.Tangana

7. Saturno de Rauw Alejandro

8. 1989 (Taylor's Version) de Taylor Swift

9. Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el album de Feid

10. Paraiso de Mora

Las 10 canciones de 2023 en España

1. Shakira: BZRP music sessions, vol. 53 de Bizarrap y Shakira

2. El Merengue de Marshmello y Manuel Turizo

3. Nochentera de Vicco

4. La Bachata de Manuel Turizo

5. Yandel 150 de Yandel y Feid

6. TQG de Karol G y Shakira

7. Playa del Inglés de Quevedo y Myke Towers

8. Columbia de Quevedo

9. Beso de Rosalía y Rauw Alejandro

10. Lala de Myke Towers

En cuanto a la venta de vinilos en nuestro país podemos asegurar que la cantante estadounidense Taylor Swift ha arrasado al alzarse con el vinilo más vendido gracias a 1989 (Taylors Version) y meter dos discos más en el top 10 en el sorprende ver un clásico atemporal como The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd.