¿Quién es Chappell Roan? La nueva gran figura del pop mundial

En los últimos meses, el nombre de Chappell Roan ha comenzado a resonar con fuerza en la escena musical global. Esta cantante y compositora estadounidense, cuyo nombre real es Kayleigh Rose Amstutz, se está consolidando como una de las figuras emergentes más prometedoras del pop. Nacida en Willard, Missouri, en 1998, Roan ha recorrido un largo camino desde sus humildes inicios, subiendo versiones de canciones a YouTube, hasta convertirse en una artista de renombre internacional.

Roan adoptó su nombre artístico en honor a su abuelo fallecido, Dennis Chappell, y lanzó su primer EP, School Nights, en 2017, bajo el sello Atlantic Records. Sin embargo, su camino no ha sido fácil. Después de lanzar varios sencillos, incluyendo Pink Pony Club, y no obtener el éxito esperado, fue despedida de su discográfica en 2020. Sin embargo, no de los puntos clave en la carrera de Roan ha sido su capacidad para reinventarse. Tras su salida de Atlantic Records, la artista no solo se adaptó, sino que floreció en un ambiente de independencia creativa. Su estilo campy, inspirado en el pop de los 80 y 2000, combinado con una estética drag, ha creado un sello distintivo que la separa de otras figuras del pop contemporáneo.

Tras su arrollador debut en Coachella 2024, Chappell Roan no ha dejado de sumar éxitos. Su participación en el festival consolidó su posición como una de las nuevas estrellas del pop. En 2024, Roan también se ha unido a Olivia Rodrigo como telonera en la gira Guts World Tour, lo que le ha permitido llegar a un público aún más amplio. Esta oportunidad no solo amplificó su visibilidad, sino que también consolidó su estatus como una de las voces emergentes más importantes del momento. Además, la influencia de su música ha trascendido fronteras, con artistas como Sabrina Carpenter versionando su exitoso tema Good Luck, Babe!, un himno que ha capturado la atención tanto de críticos como de oyentes.

Eso sí, a pesar de sus logros, Roan sigue siendo cautelosa con el precio de la fama. Ha expresado públicamente su incomodidad con ciertos aspectos de la popularidad, especialmente en lo que respecta a la invasión de su privacidad. Sin embargo, este deseo de mantener una vida personal al margen no ha frenado su ascenso. Por el contrario, su autenticidad y franqueza la han hecho aún más querida por sus seguidores, quienes valoran su honestidad tanto como su talento.