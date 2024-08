Sabrina Carpenter asciende al Olimpo del pop con Short n' Sweet, su nuevo álbum

Sabrina Carpenterha sorprendido al mundo con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Short n' Sweet. Este disco, compuesto por doce temas, marca un claro antes y después en la carrera de la joven cantante y actriz estadounidense. Y que, en él, y lejos de la imagen de chica Disney que la catapultó a la fama, Carpenter nos muestra una faceta más madura, irónica y divertida, consolidándose como una de las voces más interesantes de su generación.

Desde los primeros compases, Short n' Sweet deja claro que Sabrina ha venido a jugar con las expectativas. El éxito arrollador de sus dos primeros sencillos, Espresso y Please, Please, Please, ya había dado pistas sobre la dirección de este nuevo trabajo. Ambas canciones, que rápidamente escalaron las listas de éxitos, muestran a una artista que no tiene miedo de experimentar con sonidos frescos y letras cargadas de humor y dobles sentidos.

Uno de los aspectos más destacados del álbum es la habilidad de Sabrina para combinar la ligereza del pop con un toque de ironía. En temas como Dumb & Poetic, la cantante se burla de esos chicos que pretenden ser intelectuales, mientras que en Juno, con guiños a la película homónima, habla del erotismo de forma sarcástica. Pero Short n' Sweet no es solo un catálogo de bromas y juegos de palabras. También es un álbum que nos habla de malas decisiones, amores complicados y ese arquetipo del "chico malo" que sigue siendo un tema recurrente en la música pop. Canciones como Slim Pickins y Sharpest Tool exploran esta narrativa, llevándonos por un viaje emocional que, aunque lleno de humor, también refleja la realidad de las relaciones modernas.

En cuanto a lo estrictamente musical, Short n' Sweet es una delicatessen pop que continúa los cambios ya trazados por Carpenter en el pasado, pero elevándolos a nuevas cotas. Sin lugar a dudas, los mejores momentos musicales de la carrera de la estadounidense se encuentran en este álbum que, gracias a una enorme labor de producción, suena como los ángeles.

En resumen, Sabrina Carpenter ha logrado crear un álbum que, a pesar de ser su sexto trabajo, tiene la frescura y la energía de un debut. Short n' Sweet es una celebración de su crecimiento como artista y una prueba de que, a sus 25 años, todavía tiene mucho que ofrecer. Con este disco, no solo reafirma su lugar en la industria musical, sino que también nos invita a disfrutar de nuestras propias contradicciones y malas decisiones, todo envuelto en un pop pegajoso y deliciosamente irónico.