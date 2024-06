Sabrina Carpenter destruye a un hater con este demoledor tuit

La cantante norteamericana Sabrina Carpenter se encuentra viviendo el mejor momento de su carrera. Tras sacar Espresso en abril, que se ha convertido en una de las canciones más virales del año y que fue número uno en Reino Unido, ha vuelto a superarse con Please Please Please.

La canción fue lanzada el 6 de junio de 2024 como segundo adelanto de su nuevo disco Short n'Sweet que verá la luz el 23 de agosto y se ha convertido en su primera canción en alcanzar el número uno en Estados Unidos en el Hot 100 de Billboard.

Después del éxito de su pegadiza balada pop, Sabrina Carpenter recurrió a Instagram y Twitter para compartir una imagen de la lista Billboard Hot 100 de esta semana, donde la canción se encuentra en la cima.

En la serie de fotos, también publicó un video del estudio con Jack Antonoff, el productor de la canción, junto con un tuit del usuario 'chaserojo' criticando el sencillo antes de que encabezara las listas.

"No creo haber visto nunca a alguien perder un segundo sencillo con tanta fuerza. Dios mío", escribió. Aunque su tweet obtuvo más de 192.000 me gusta, desactivó su cuenta de Twitter poco después de que Sabrina compartiera la captura de pantalla.

"Gracias a todos los que escucharon y hicieron que fuera muy divertido tener estas canciones en el mundo. Más por venir pronto", subtituló la cantante de Espresso en su publicación de Instagram.

Más tarde, Chase comentó en la publicación de Instagram, admitiendo que la cantante le hizo tragarse sus palabras y recibió una respuesta del cantante.

"¡Felicidades diva! Me hiciste tragar mis palabras", escribió, obteniendo miles de me gusta en su comentario. La estrella del pop no mostró resentimientos y respondió: "Te amo, me inspiras".