¿Está en camino una colaboración entre Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter? ¡Podrían romper internet!

En el mundo del pop, los rumores vuelan tan rápido como los éxitos en las listas. La última noticia que está revolucionando las redes sociales sugiere que Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, dos de las estrellas juveniles más prometedoras de la última década, podrían estar trabajando juntas en una canción. Esta colaboración no solo promete ser un temazo increíble, sino también la esperada reconciliación de uno de los dramas más sonados de los últimos años.

¿Qué pasó entre Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter?

Todo comenzó con un triángulo amoroso que involucraba a Joshua Bassett, también ex estrella de Disney como las dos cantantes. Olivia Rodrigo lanzó su exitoso sencillo Driver's license en 2021, una balada que rompió todos los récords y muchos interpretaron como una canción dedicada a su relación con Joshua. La cantante no se cortó ni un pelo e hizo referencia a "esa chica rubia", la nueva ilusión de su ex que todo el mundo tenía claro que se refería a Sabrina.

Este lanzamiento fue seguido rápidamente por la canción Skin, la respuesta de Sabrina Carpenterque tampoco se quedó corta. Así, comenzó el gran drama que los fanáticos siguieron de cerca, analizando cada letra y publicación en redes sociales.

¿Posible colaboración?

Desde entonces, las carreras de ambas cantantes han sido todo un éxito, pero la distancia entre ellas se ha mantenido. Sin embargo, el reciente resurgimiento de los rumores de colaboración ha encendido una nueva esperanza entre los fans: ¿podría esta canción ser el final feliz de su historia?

El primer indicio de que las aguas se estaban calmando llegó cuando Sabrina comenzó a seguir a Olivia en Twitter, un movimiento que no pasó desapercibido para los observadores más atentos.

Con ello, los rumores sobre una posible colaboración comenzaron a ganar más peso. Cuentas de Twitter especializadas en cultura pop, como @21metgala, mencionaron que las dos estrellas estaban en conversaciones para trabajar juntas.

Un detalle que alimentó aún más estos rumores fue cuando Dan Nigro, uno de los productores de Olivia Rodrigo, comenzó a seguir a Sabrina Carpenter en Instagram. Este movimiento en redes sociales fue visto por muchos como una señal de que algo estaba cocinándose.

Lo que podemos esperar de la colaboración

Si estos rumores se hacen realidad, un tema de Olivia y Sabrina podría ser uno de los lanzamientos más importantes del año y haría literalmente explotar internet. Algunos incluso dicen que la canción ya está hecha y solo tienen que dar luz verde sacarla.

Aunque hasta ahora ni Olivia ni Sabrina han confirmado nada oficialmente, esta idea ya ha capturado la imaginación de los fans y la industria musical. ¿Será este el próximo gran éxito que ponga fin a uno de los dramas más comentados de los últimos años? Por ahora, solo nos queda esperar y soñar con el día en escuchemos el temazo que podrían crear juntas.