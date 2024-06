Sabrina Carpenter se confirma como la nueva princesa del pop con un videoclip protagonizado junto a su novio Barry Keoghan

Sabrina Carpenter sigue acumulando éxitos con la precisión de un reloj. Tras el impacto mundial de su último sencillo Espresso, la cantante ha anunciado el lanzamiento de su próximo álbum y ha sorprendido a sus seguidores con un segundo adelanto, Please Please Please. Este nuevo tema cuenta con la producción del aclamado Jack Antonoff y un videoclip protagonizado por su pareja, el actor Barry Keoghan.

Precisamente, el sello Antonoff es muy reconocible en Please Please Please, ya que se distingue por los característicos teclados y baterías que han definido éxitos de otros artistas con los que colabora el productor, como Taylor Swift. Esta colaboración entre Antonoff y Carpenter podría haber surgido tras la reciente participación de la artista como telonera de Swift en su The Eras Tour. A diferencia de su anterior sencillo, Please Please Please se inclina hacia un sonido más orgánico y retro, contando con la incorporación de guitarras acústicas y un cierto regusto folk. Por otra parte, la letra, íntima y reveladora —aunque sin perder ese sentido del humor tan característico de Carpenter—, ofrece un vistazo personal a la vida de Carpenter, por lo que podemos intuir que el siguiente disco de la cantante será más confesional y personal que los anteriores.

También se ha hablado mucho del vídeo que acompaña a la canción y no solo porque sea realmente maravilloso. Se trata de un videoclip carcelario dirigido por Bardia Zeinali y en el que Carpenter comparte pantalla con Barry Keoghan, conocido por su papel en Saltburn y, también, por ser el novio de Sabrina en la vida real. La química entre ambos traspasa la pantalla y certifica por qué son una de las parejas que más llaman la atención del actual panorama artístico.

Así pues, Please Please Please, Sabrina Carpenter no solo muestra su evolución artística, sino que también se posiciona firmemente en la escena, prometiendo un álbum que sin duda será tan personal como innovador. Todo parece indicar que estamos muy cerca de presenciar el nacimiento de una de las nuevas reinas del pop.