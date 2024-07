Halsey y Britney Spears: el homenaje que se convirtió en polémica

La música pop internacional ha sido sacudida por una inesperada polémica que involucra a dos grandes estrellas: Halsey y Britney Spears. El reciente lanzamiento del sencillo Lucky de Halsey ha desencadenado una serie de reacciones que han puesto a ambas artistas en el centro de atención mediática.

El pasado 1 de julio, Halsey anunció en sus redes sociales el lanzamiento de Lucky, el segundo sencillo de su próximo álbum. Este título, que rinde homenaje a la icónica canción de Britney Spears del año 2000, ha generado gran expectación. Halsey, que ha citado a Spears como una gran influencia desde su infancia, explicó que su intención era hacer un tributo a la estrella pop con un sample del tema original. "Cuando tenía cinco años, sentí que Britney me cantaba directamente a mí", compartió Halsey en un emotivo mensaje en redes.

Sin embargo, lo que parecía ser un homenaje se convirtió en un episodio polémico. Según Halsey, recibió la aprobación de Spears para utilizar el sample, respaldada por una carta "larga y cursi" que logró ganarse el apoyo de la artista. No obstante, el viernes 26 de julio, cuando se estrenó la canción, la reacción de Britney Spears no tardó en llegar.

Britney, en un primer momento, expresó su indignación a través de las redes sociales, alegando que el vídeo de Halsey la hacía sentir "acosada, violada e intimidada". La cantante reveló que se sentía retratada de manera cruel e injusta, y anunció que estaba considerando tomar acciones legales. La publicación inicial desató una ola de especulaciones y aumentó la tensión entre las dos artistas.

No obstante, la situación dio un giro inesperado cuando Britney eliminó su mensaje inicial, alegando que la publicación había sido realizada por otra persona en su nombre. "¡¡Noticias falsas!! ¡¡¡Esa no era yo en mi teléfono!!! Me encanta Halsey y por eso lo borré", escribió en un nuevo tuit. Halsey, por su parte, respondió con un mensaje de apoyo a Britney, reafirmando su admiración hacia ella. "¡¡¡Amo a Britney!!!!!", publicó Halsey en redes, expresando su cariño y gratitud hacia Spears por su influencia.

A pesar de toda la controversia que ha causado este incidente, parece que las aguas se han calmado y que todo está bien entre Halsey y Britney Spears. Aún así, el tema sigue siendo objeto de debate en redes sociales.