Quién es Jorge Rodes, el posible nuevo novio de Bad Gyal

Bad Gyal es una de las artistas musicales más populares del país, y en apenas unos años se ha convertido en todo un referente de actitud y poderío para muchísimas chicas de todo el mundo. Los detalles de su vida personal no se han dejado ver demasiado en redes o en sus entrevistas, y es por eso que muchos de sus fans se han sorprendido al ver que había decidido subir una historia de Instagram junto con un chico, y en actitud muy cariñosa.

El chico en cuestión es Jorge Rodes, un modelo novel con relativamente poca presencia en las redes. Sus perfiles no especifican su edad, pero es de imaginar que, si todavía está dando sus primeros pasos como modelo, no es demasiado mayor. Su aspecto juvenil es una de las cosas que más ha sorprendido a los fans de Bad Gyal, ya que aparenta ser unos cuantos añitos más joven que ella.

Con una apariencia tan impactante y una altura de casi metro noventa, no es de extrañar que la reina del dancehall le haya echado el ojo a este chico, a pesar de que no sea una figura demasiado conocida. Por desgracia, algunos de los fans más tóxicos de la artista no han tardado en acudir a las redes, o incluso a los perfiles del mismo Jorge Rodes, para atacar al chico por su nueva posible relación con Bad Gyal. Pero no cabe duda de que esta cantante no escogería estar con alguien que no tuviese mucha seguridad en sí mismo, así que habrá que esperar que estos comentarios desagradables no le afecten.

Sobra decir que una historia de Instagram un poco cariñosa no es suficiente para confirmar ninguna relación de pareja, y que habrá que esperar a que pase el tiempo para comprobar si siguen dejándose ver juntos. Dada la poca costumbre de Bad Gyal por compartir posts como este, es probable que esté bastante contenta con la relación que mantiene ahora mismo con Jorge Rodes, sea del tipo que sea. ¡Así que sola queda desear que, si efectivamente son novios, pueda irles muy bien juntos!