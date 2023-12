Rasel, o cómo pasarse la vida sobre el escenario

Mira la foto que acompaña a esta noticia e intenta ponerle una edad al modelo. Difícil, ¿no? "Como pista te puedo decir que tengo una hija de 20 años", nos dice Rafael Abad Anselmo, alias Rasel, a quien muy probablemente conozcas. 'Tu cara me suena', en Antena 3, es uno de los programas donde puedes haberle visto, pero es que lleva más de 15 años sobre los escenarios en una reinvención constante de su estilo.

Fue en 2012 cuando firmó uno de sus mayores éxitos, 'Me pones tierno', a pachas con Carlos Baute, y con todo lo que ha llovido él no nota mucho cambio: "Siendo sincero estoy más o menos igual, sigo dedicándome a lo mismo, que es lo que más me gusta y lo disfruto como el primer día". Lo dice alguien que ha visto "cómo esta industria es capaz de devorar a gente" que cuelga los guantes antes de tiempo, quizá porque no se esperan ni la dedicación que exige ni los cambios que pueden surgir en los gustos del público.

"En cuanto a música, es verdad que hemos hecho un giro respecto a los inicios. Aquello podía ser pop con reggae, si bien el flamenco siempre lo he llevado en la sangre y quería hacer fusión con ello. Fue en pandemia cuando me atreví al cambio, y estoy muy contento porque el sector está cambiando y sin embargo el público ha reaccionado bien a lo que estoy haciendo".

Rasel nos habla desde las oficinas de Warner, una de las discográficas más grandes del mundo, lo que avala una trayectoria de por sí muy reputada. Por soltar unos pocos números, son cuatro discos de platino, cinco discos de oro, más de 400.000 oyentes mensuales en Spotify, 1,3 millones de likes en TikTok 0 230.000 followers en un (muy activo) Instagram.

"Yo lo que hago es gitaneo-urbano-moderno", concede riéndose cuando le propongo esa descripción, "es calle, y quería hacer temas de eso, muy bailables". Se refiere a su trayectoria más reciente, que incluye el tema Ale junto a Lennis Rodríguez y Fabio Colloricchio y que podría estar grabado en Sevilla como en Brooklyn. "Es la adaptación de un tema francés que le tengo mucho cariño porque además creo que puede funcionar muy bien en pista".

"A mí me han ayudado mucho las cremas del Mercadona", dice orgulloso de que no se le noten los años ni física ni mental ni profesionalmente, "pero aunque no ha sido un camino fácil, lo importante es no haber perdido la ilusión. El día que la pierda, o no me llamen, o no disfrute, me dedicaré a otra cosa".

Esa confianza y ánimo en lo que hace lo deja caer antes de despedirse con "una colaboración con un clásico" que promete le gustará al público pero que en el momento de la entrevista no puede desvelar. Ha acabado siendo el tema 'Quién me va a querer', junto a Sergio Contreras y Alejandro Mora, y en los comentarios del vídeo de YouTube puedes ver que a los suyos les ha encantado. Que le quieren, vaya, y así va camino de las dos décadas. Y las que quedan.