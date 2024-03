Las redes cargan contra Danna Paola después de promover el acoso a una mujer que tenía su nombre en X

En las últimas horas, el nombre de Danna Paola se ha hecho tendencia en redes. Y no precisamente por algo bueno, ya que muchos usuarios acusan a la cantante e influencer de promover el acoso a una usuaria de Twitter/X. Resulta que Danna Paola quiere ser conocida solamente como Danna, por lo que ha tratado de cambiar su arroba. Sin embargo, dicho arroba ya estaba ocupado y la mujer cuya cuenta estaba asociada a él no se lo quiso dar gratis a Danna Paola: le ofreció vendérselo por 400.000 dólares.

Teniendo claro que no iba a pagar esa astronómica cifra, la cantante pidió a sus seguidores que comenzasen a spamear mensajes a dicha mujer. "Entonces tenemos que hacer un plan, algo que tenemos que lograr, porque la señora no quiere y no le voy a pagar... entonces yo digo que hagamos un complot, que nos lo regale, porque es mi nombre, y la señora pues ¿su Twitter qué? yo digo que hagamos un plan, porque no lo estamos logrando", propuso Danna Paola a sus seguidores.

Dicho y hecho. Sus fans comenzaron a enviar miles a de mensajer a la dueña del arroba, quien llegó a hizo saber que estaba siendo víctima de acoso. Por supuesto, estas declaraciones por parte de la mujer desencadenaron en una enorme funa a Danna Paola. La artista, por suerte, recogió cable y pidió disculpas. "Lamento mucho lo que está pasando con esta situación, y los ataques que han recibido de mis fans, nunca he incitado al odio, y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto saldría de control. Lo último que quiero es causarte problemas, acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula, pero no te preocupes", escribió.

De esta forma, Danna Paola —o ahora tal vez lo mejor sea llamarle simplemente Danna— ha puesto fin a una polémica que le ha llevado a soportar grandes críticas en Twitter/X durante las últimas horas. Pero bueno, como se suele decir: rectificar es de sabios.