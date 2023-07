Residente carga contra Cosculluela en su nueva tiradera 'Bajo y Batería'

Residente ha vuelto al campo de batalla con una nueva tiradera que ha generar una gran polémica a su paso y que, sin duda, ha conseguido dejar a su nueva víctima por los suelos. Si apenas hace un año que J Balvinsalió escaldado de la colaboración que el puertorriqueño hizo con Bizarrap, en esta ocasión quien se ha llevado todos los golpes ha sido Cosculluela. Aun así, esta es una guerra que no hubiera empezado si no fuera porque este lanzó el primergolpe hacia Residente, dedicándole la canción '#RenéRenuncia' después de que este defendiera a Tokischa y Villano Antillano de los comentarios homófobos del reggaetonero.

Desde que Cosculluela publicó este tema, el cual no cabe duda de que quiso aprovechar hasta el título para lanzar su mensaje, la comunidad se ha mantenido a la espera para saber cuál sería el siguiente movimiento de Residente. Y, como era de imaginar, este no se lo ha pensado dos veces a la hora de responder a su connacional a través de su nueva tiradera 'Bajo y Batería', donde le ha dedicado nueve minutos en los que no se ha cortado ni un pelo. Desde cuestionar su fe hasta recordar las acusaciones de violencia de género que Cosculluela ha recibido: estas son solo algunos de los temas con los que Residente ha querido encarar a Cosculluela a través de este tema.

Pero, aunque la mayoría pensó que después de esta tiradera volverían a tener un tiempo de descanso hasta recibir una nueva respuesta, parece que la bola no ha tardado en hacerse más grande. Esto se debe a que poco después de publicar este tema, tanto Akapellah como Cosculluela han respondido con otra canción, algo que el primero ha hecho a raíz de que Residente menciona en su tiradera la vez en la que Akapellah dijo que no le consideraba un rapero.

Sin duda, este tema está todavía muy caliente y parece que va a tirar para largo, algo que los fans de estos artistas y de las tiraderas están disfrutando a más no poder. Aun así, ahora tocará esperar para ver cuál será el siguiente movimiento de Residente, quien no se sabe si optará por responderles tan rápido como ellos o si, por lo contrario, decide dejar reposar un poco esta batalla para cargar de fuerza sus palabras antes de contraatacar.