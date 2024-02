Residente presenta su nuevo disco juntando a Penelopez Cruz y Silvia Pérez Cruz en una de sus canciones más emotivas

Los fans de Calle 13 y Residente finalmente estamos de enhorabuena. Hemos tenido que esperas seis años, con una pandemia de por medio, para poder tener un nuevo disco de estudio de este genio de la música latina urbana.

El nuevo disco lleva por título Las letras ya no importan y lo ha lanzado este 22 de febrero. El artista puertorriqueño anunció el disco con varios vídeos en redes sociales protagonizados por gente como Najwa Nimri o Javier Cámara.

Y por último antes de que pudiéramos escucharlo por completo sacó como single de presentación esta emotiva canción llamada 313 que cuenta con la colaboración de Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz.

"Ya salió el tema 313, el número que me apareció en todas partes durante todo un año se convirtió en canción. Este audiovisual lo dirigí con el alma guiado por Valentina y tuve la suerte de trabajar junto a un equipo que le metió con todo el espíritu", aseguró en Instagram sobre la canción.

Luego enumeró una larga lista de agradecimientos incluido este para la cantante catalana Silvia Pérez Cruz: "A Silvia por tu voz llena de luz que nos abraza el espíritu".

Y este otro para la actriz Penélopez Cruz, que además de poner voz al inicio del tema aparece también como protagonista en el vídeoclip: "A Penélope por tu talento, tu tiempo y porque desde Jamón Jamón, Belle Epoque y Abre los ojos todos en el planeta estamos enamorados de ti".

Un videoclip que fue grabado en la Granja de San Ildefonso gracias al equipo de Patrimonio Nacional y que está siendo muy aplaudido en redes sociales.

Las letras ya no importan

El segundo disco de estudio de Residente en solitario es una gigantesca obra de 22 canciones, de las que ya hemos escuchado 313, Ron por el piso, This Is Not America y la descorazonadora René, que sacó en 2020 durante la pandemia.

Un disco que además tendrá 15 colaboraciones entre las que se incluyen Silvia Pérez Cruz, Ricky Martin, Arcangel, Rauw Alejandro, SFDK o Busta Rhymes entre otros.

Parece que vivimos en una época musical en que todo está en manos de algoritmos, grandes empresas e inteligencias artificiales y en las que parece que las letras ya no importan. Gran nombre para un disco en el que lo más importante son, precisamente, las letras tan profundas, poéticas y llenas de sentido de Residente.