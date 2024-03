La revista Rolling Stone dice que Gasolina de Daddy Yankee es mejor canción que Stairway To Heaven de Led Zeppelin

La música es claramente una cuestión de gustos, modas y diferentes opiniones. Si realmente te gusta la música entonces, además de escucharla, probablemente te guste hablar y discutir sobre ella.

Uno de los debates más recurrentes en los últimos años es el que dice que el reggaetón o la música urbana y latina actual no son música de verdad y tienen cero calidad. En mi opinión ese es un debate que ya está superado, sólo hay que abrir la mente, quitarte los prejuicios y dejar el reggaetón existir y tener su espacio.

Una vez aceptamos el reggaetón como una música más y respetamos a las personas que lo escuchan podemos ponernos a debatir sobre la calidad de las canciones, la complejidad de las músicas o la profundidad de las letras.

Es ahí donde entra la revista Rolling Stone conocida entre otras muchas cosas por sus grandes listas de mejores discos y canciones de todos los tiempos. Las 500 mejores canciones de todos los tiempos es un ranking de canciones elaborado de forma recurrente por la revista estadounidense Rolling Stone. Se basa en votos ponderados de una selección de músicos, críticos y figuras de la industria, pero siempre genera debate.

La versión original de la lista fue lanzada en 2004 y revisada en 2010. En 2021 se publicó otra edición actualizada de la lista, y más de la mitad de las entradas no aparecieron en ninguna de las dos ediciones anteriores; se basó en una nueva encuesta y no tiene en cuenta las encuestas que se realizaron para las listas anteriores. La lista de 2021 se basó en una encuesta de más de 250 artistas, músicos, productores, críticos, periodistas y figuras de la industria.

Ahora en febrero se ha hecho una pequeña actualización a la lista añadiendo alguna nueva canción de los últimos dos años. Esta actualización ha hecho que me haya encontrado con la lista de nuevo, la haya revisado y compartido en redes sorprendido por alguna de las canciones que aparecen en ella y la posición que ocupan.

En concreto me ha explotado la cabeza descubrir que Gasolina de Daddy Yankee esté en el puesto nº50. Eso significa que este reggaetón clásico está por encima de obras maestras de la talla de Stairway To Heaven de Led Zeppelin, Hey Jude de Beatles, Rocket Man de Elton John o No Woman No Cry de Bob Marley entre muchas otras.

"Daddy Yankee entregó sus vertiginosos versos con tanto poder que la canción suena como si pudiera arder en cualquier momento, incluso décadas después", dice la revista en su análisis de este reggaeton.

Además es la canción latina, y en otro idioma que no es inglés, que aparece más alto en toda la lista. No sólo es incomprensible para muchos que Rolling Stone la considere mejor que tantos clásicos de la música anglosajona sino que al ponerla en el puesto 50 la esta eligiendo como mejor canción latina de la historia ninguneando a tantos artistas y estilos que claramente son mucho mejores y más relevantes que Daddy Yankee.

Mi opinión es que tienes que dejar claro los criterios que tienen este tipo de listas. Puedo entender la importancia histórica de Gasolina y su influencia en la popularización del reggaetón a nivel mundial pero me parece criminal valorarla tan alto desde un punto de vista de su calidad musical. Gasolina es una canción que tiene cabida en una lista de las "500 canciones más importantes de la música" pero no en una de las "500 mejores canciones".

"Mientras que la versión de 2004 de la lista estuvo dominada por el rock y el soul tempranos, la nueva edición contiene más hip-hop, country moderno, indie rock, pop latino, reggae y R&B. Más de la mitad de las canciones aquí no estaban presentes en la lista anterior, incluido un tercio del Top 100. El resultado es una visión más amplia e inclusiva del pop, una música que sigue reescribiendo su historia con cada ritmo", escribió la revista en su descripción de esta nueva versión de la lista más adaptada los tiempos actuales.

Entiendo que la revista Rolling Stone lo que quiere hacer con sus nuevas listas es ser mucho más inclusivos, mucho más variados y adaptarse un poco al mainstream actual. Hay que ver esta lista entendiendo el contexto y la perspectiva desde la que se ha elaborado para poder empatizar mínimamente con locuras como la de Daddy Yankee en el puesto 50.