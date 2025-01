Rigoberta Bandini volverá a Benidorm Fest tres años después para actuar en su final

Rigoberta Bandini, que cosechó gran éxito con su tema Ay Mamá gracias a su segundo puesto en la primera edición en 2022, volverá tres años después a pisar el escenario de Benidorm Fest, esta vez como una de las invitadas a actuar en su gran final del 1 de febrero junto a Amaral y Nebulossa.

RTVE ha informado de los artistas que amenizarán las semifinales. En concreto, la primera, prevista para el 28 de enero, contará con Edurne, que ya actuó en las galas de 2023, y con el cuarteto Ginebras.

La segunda semifinal, que tendrá lugar el 30 de enero, contará fuera de competición con Ruth Lorenzo, que además este año repite como una de las conductoras del programa, así como con Chenoa y con Isabel Aaiún, responsable del fenómeno Potra salvaje, que se convirtió en la sexta canción más escuchada en España a lo largo del pasado año.

De todas ellas, una de las que más expectación puede provocar con su retorno es Rigoberta Bandini, ya que la artista catalana no se había prodigado desde su participación como aspirante a Eurovisión en 2022 en los numerosos actos oficiales y paralelos organizados por Benidorm Fest.

Con éxitos acumulados ya como Perra o In Spain We Call It Soledad y un nombre cada vez más sólido en el ámbito "indie", ella fue una de las grandes participantes de la primera edición, disputándose la victoria con Chanel y Tanxugueiras.

Su exaltación de la maternidad, 'Ay Mamá', se convirtió de hecho en un himno feminista y sigue siendo a día de hoy su tema más reproducido (con más de 57 millones de escuchas en Spotify), un salto de popularidad que le permitió extender el radio de sus giras y saltar a grandes pabellones como el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad promociona el tema 'Kaimán', que junto a otros sencillos como 'Pamela Anderson', formará parte de su segundo álbum de estudio, 'Jesucristo Superstar'.

Al concurso también regresan Nebulossa, el dúo ganador de la última edición. Ellos serán los encargados de entregar el micrófono de bronce a quien se alce con la victoria "y pondrán el broche de oro con su música a una edición inolvidable del Benidorm Fest", informa la nota de prensa.