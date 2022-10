Rihanna vuelve a la música de la forma más inesperada: con una nana titulada 'Lift Me Up'

Rihanna está de vuelta, y las redes han estallado de alegría. El regreso de esta cantante es, probablemente, uno de los más esperados de la historia, ya que lleva años haciendo esperar a sus fans y prometiendo nuevas canciones que nunca acaban de llegar. Su trayectoria y sus diversos momentos virales de los últimos años han servido para que millones de personas en todo el mundo la adoren, y es por eso que ha cundido el caos en redes desde que empezaron a circular los rumores sobre una posible vuelta al ruedo de esta estrella del pop. Su nombre ya resonó por todos los rincones de Internet cuando se supo que sería la artista que protagonizaría el próximo descanso de la Super Bowl, y su participación en la banda sonora de la nueva película de Black Panther estaba destinada a ser un hit inmediato.

En apenas un par de horas, Twitter se ha llenado de mensajes de apoyo a este proyecto de la artista, titulado 'Lift Me Up'. Muchos esperaban que su single de regreso fuese un 'banger' de discoteca, pero Rihanna ha traído una propuesta completamente diferente: esta canción es una balada que podría llegar a interpretarse, incluso, como una nana o canción de cuna. Su estructura y su melodía predecible resultan especialmente reconfortantes, y por mucho que sea poco comercial y muy diferente a lo que había lanzado con anterioridad, los fans no podrían tener mejores opiniones sobre ella.

Incluso algunos compañeros de profesión como Karol G han mostrado públicamente su admiración por Rihanna después de este esperado comeback, y todo ello no deja de empujar el número de streams que la canción está consiguiendo, a pesar de no contar con un videoclip. Tras este lanzamiento, el ansia por conocer lo que tiene preparado para la Super Bowl es mucho mayor que antes. ¿Es este el comienzo de una nueva era musical para la cantante?