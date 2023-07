Robbie Williams entretiene a un abarrotado Mad Cool

La primera jornada del Mad Cool 2023 fue todo un éxito, a pesar de pequeños detalles organizativos fruto del cambio al nuevo recinto y los grandes conciertos de Robbie Williams, Lizzo y Lil Nas X sonaron apoteósicos.

Cuando hablas de un festival tienes que centrarte principalmente en la música pero sin olvidar la experiencia y todo lo que rodea a los conciertos ya que acaba siendo igual de importante. Esta sexta edición del Mad Cool congregó a más de 60.000 personas en el nuevo y masivo recinto de festivales, bautizado como Iberdrola Music, que se encuentra al sur de Villaverde.

Mi experiencia personal, y la de mi pareja, es que se podía llegar y salir del festival con mucha facilidad usando el metro. Pero hay gente en Twitter que comenta que hubo algunas colas largas para entrar al recinto y luego para coger VTC y Taxis.

Ya en el recinto llegué cuando The Offspring estaban guitarreando su punk californiano de los 90 bajo el sol abrasador en el segundo escenario. Después nos fuimos al tercer escenario a ver a The 1975 donde un Matty Healy, que no paraba de beber de una petaca, conectaba con un público de fieles que coreaba canciones como 'It's Not Living (If it's Not With You)', 'Robbers' o 'I Always Wanna Die'. Un concierto demasiado corto y que nos supo a poco a los fans del grupo que echamos en falta varios de sus grandes éxitos como 'Chocolate'.

Después mientras mi pareja se decantaba por Lizzo y su mezcla de R&B, neosoul y música disco yo elegí quedarme en el escenario 3 para una intensa hora de post-rock islandés de la mano de mis favoritos Sigur Ros. Son claramente un grupo que gana mucho más cuando los ves en concierto pero igualmente lograron crear una atmosfera única en su pequeño rincón del Mad Cool gracias a algunas de sus canciones más grandiosas como 'Glósóli', 'Festival' u 'Popplagio'.

Atravesar el atasco que se forma en el centro del recinto para juntarme con mi pareja y conseguir ir a Robbie Williams no fue tarea fácil. Por suerte conseguí hacerme con una cerveza rápida y no necesitaba pasar por el baño, porqué sino las probabilidades de que nos hubiéramos perdido el inicio del concierto o hubiéramos acabado en un sitio demasiado lejos habrían sido altas.

"My name is Robbie Fucking Williams"

Lo de Robbie Williams fue espectacular y hay que reconocerlo. No es para nada mi rollo ni uno de los artistas que más ganas tenía de ver en el festival pero me lleve una sorpresa de lo más grata. Es todo un showman que sabe como ganarse un público a base de humor, hablar con la gente y mezclar historias con canciones épicas de las que resulta que conocías muchísimas más de las que pensabas.

Desde que abre el concierto por todo lo alto con 'Let Me Entertain You', al momento intermedio que nos cuenta toda su historia con Take That a la traca final en que tocó seguidas 'Candy', 'Feel', 'Kids' (con dedicatoria especial para Gerard, un asistente de la primera fila) y 'Rock DJ' todo fue de proporciones épicas.

Después cerró, como no podía ser de otra manera, con sus dos grandes baladas 'She's the One' y 'Angels' en las que el público se dejó la garganta. Un conciertazo con mayúsculas al que no se le pueden poner pegas y que tuvo un sonido excelente, algo a lo que el Mad Cool ya nos tiene acostumbrados.

Tras Robbie Williams la masa se dispersó, algunos se fueron a casa, otros eligieron a Lil Nas X y unos cuantos abarrotamos el escenario 3 para una descarga de rock acelerado de Franz Ferdinand.

El grupo escocés liderado por Alex Kapranos ha perdido parte de su frescura pero siguen en forma mientras interpretan sus grandes clásicos 'Michael', 'Do You Want To', 'The Dark Of The Matinee', 'Walk Away', 'Love Illumination', 'Take Me Out' y el clásico cierre con 'This Fire'. Un concierto de grandes éxitos incendiario perfecto para poner cierre a esta primera jornada del festival.

Quedan dos días de música intensos llenos de solapes y buenos conciertos en los que sonaran grupos como Red Hot Chili Peppers, Mumford and Sons, Liam Gallagher, The Black Keys o Queens Of The Stone Age entre otros.