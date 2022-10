Rolling Stone sitúa a Rosalía por encima de The Beatles y David Bowie en los mejores discos conceptuales de la historia, y las redes arden

Hay cierto sector de la población que es incapaz de pensar siquiera en la posibilidad de que un artista actual sea mejor en alguna disciplina que otros grandes artistas del pasado. Esta actitud tan tóxica ha llevado a que Twitter sea el punto de encuentro de todos estos fans die-hard no de la música de calidad, sino del sentimiento de "Todo momento pasado fue mejor que este". La revista Rolling Stone ha publicado una lista de los 50 mejores álbumes conceptuales de la historia, y 'El Mal Querer' de Rosalía está en la posición número 10, por encima de otros álbumes de mentes creativas como las de David Bowie o The Beatles. Es probable que los autores de la lista supieran perfectamente el revuelo que se iba a montar al respecto, y este no se ha hecho esperar: los más conservadores han demostrado toda su furia contra Rosalía en cuanto han oído la noticia.

Para empezar, es probable que la mayoría de los que se han quejado de esta selección ni siquiera hayan entendido el título: Mejores Álbumes Conceptuales, no mejores músicos, cantantes, álbumes que definieron la historia ni nada parecido. Un álbum conceptual es aquel que trata de plasmar una narrativa concreta a través de las canciones, y por tanto es el contenido lírico y la historia que se narra lo que más importa en la selección. En ese sentido, es perfectamente normal que 'El Mal Querer' entre en los puestos más altos, ya que Rosalía trabajó enormemente para plasmar con fidelidad una obra escrita en un formato álbum, llegando incluso a asociar cada canción a un capítulo concreto. Si además se tiene en cuenta que la violencia machista es el problema central de la historia, un tema del que apenas se habla en las canciones comerciales, era imposible no incluirlo entre los mejores.

Por supuesto, esta lista está elaborada desde el punto de vista personal de su autor, y es evidente que cada oyente sería capaz de elaborar su propia selección. Será mejor quedarse con que una artista nacional como Rosalía esté siendo tan apreciada a nivel internacional, y olvidarse de competencias sin sentido entre esta cantante y otros músicos que han definido la cultura musical del siglo XX. ¡Una apreciación así hay que celebrarla!