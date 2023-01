Rosalía y 'LLYLM': ¿cuándo saldrá la nueva canción que ha vuelto locos a sus fans?

Ha pasado ya un año desde que Rosalía tuviese en vilo a las redes sociales con sus spoilers del álbum 'Motomami', y sus fans los echaban mucho de menos. TikTok ha sido una fantástica aliada para esta cantante, ya que muchas de sus canciones se hacían virales en la plataforma antes siquiera de haber sido publicadas. Todo apunta a que este fenómeno ocurrirá una vez más, teniendo en cuenta la enorme repercusión que ha tenido el último vídeo de TikTok de Rosalía, en el que adelanta su próxima canción, 'LLYLM'.

'LLYLM' son las siglas de 'Lie Like You Love Me' o 'Miénteme Como Si Me Amaras'. Con un título como este (que la artista ha decidido acortar, como ya es habitual en ella), es de esperar que la nueva canción de Rosalía trate de un amor tóxico y de la desesperación de quien canta la letra. Si todo el tema tuviese el mismo estilo que el spoiler que ha lanzado a través de TikTok, estaríamos hablando de una obra totalmente en inglés y con un sonido muy pop. El público de Estados Unidos sería, probablemente, el objetivo principal de este lanzamiento.

Rosalía ha enamorado al público hispanohablante y, sobre todo, al español, pero el interés de la audiencia estadounidense ha sido muy notable en el último año. Rosalía ha recorrido el país con su Motomami World Tour, y ha llegado a ser portada de la revista Rolling Stone. Con tanta atención como la que le han dedicado, es normal que ella y su equipo se hayan decidido por adentrarse en una nueva vía, y llevar la música de Rosalía a públicos diferentes. Que la canción sea en inglés no ha molestado ni lo más mínimo a sus fans, ya que su pegadiza melodía hará que cualquiera la pueda disfrutar. Conociendo los timings de Rosalía, es probable que solo queden algunas semanas para su lanzamiento, pero todavía quedan muchos detalles por conocer. ¡Habrá que esperar para comprobarlo!