Rosalía mezcla rumba con pop en inglés en la pegadiza 'LLYLM'

El truco de Rosalía de sacar teasers de sus canciones en redes sociales que la gente puede luego usar en sus tiktoks y reels hace que las expectativas y el hype ante el lanzamiento de cualquiera de sus singles sea mucho mayor.

Esto mismo lo que paso con 'LLYLM' cuando compartió el estribillo de la canción el 9 de enero. Desde entonces empezó a crecer poco a poco la locura entre sus fans, las especulaciones y la tensión por escuchar la canción entera.

Muchos pensaban que Rosalía se había pasado al inglés y que la canción era un tema pop tradicional en ese idioma para ganar más fans en el mercado anglosajon pero la canción escondía una sorpresa que se podía intuir en las palmas de la basa rítmica.

Tras semanas de espera la canción se acabó filtrando horas antes de su lanzamiento y compartiéndose de forma ilegal por WhatsApp después de que apareciera de forma oficial en el Spotify de Nueva Zelanda. El resto lo hizo la aplicación pirateada de Spotify que permite cambiar las zonas horarias lo que multiplicó el número de descargas ilegales de la misma.

Algo que sólo fue relevante por unos horas ya que desde las 00:00 españolas la canción estaba disponible en todo el mundo. La canción no es sólo una canción pop en inglés es una mezcla entre una rumba española y un estribillo pop en inglés, que era el que todos habíamos escuchado en el teaser.

Una composición alegre con un ritmo rumbero que se te meter rápido en el cuerpo y un estribillo bonito y pegadizo que hacen que la canción sea de muy fácil escucha. Quizás parte de la culpa de que esto sea de que la canción esta compuesta por Rosalía junto al todopoderoso Max Martin (el famoso productor y compositor sueco que acumula más números uno de la historia). 'Miénteme como si me quisieras', dice en español el estribillo de esta canción que en redes sociales ya califican de éxito asegurado

Letra de LLYLM (Lie Like You Love Me) de Rosalía

El que quiero, no me quiere

Como quiero que me quiera

Hoy termina la condena

Me diviertes, maybe tú eres el que me libera.

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás, mmh.

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Covеr me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs thе honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me.

Oh, oh, oh, for me.

Llevo coco, con canela

Perfumada, escapemos, si es que quieres

Vengo en moto, soy una mami

Y si hay un día, hoy es ese día

Para ser y cambiar, o no ser y disfrazar

Your angel, you're my vamp tonight.

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me.

Ay, dame esa, esa pulsera de flores

Me la pondré en la muñeca

Cuando despierte, así yo lo sabré

Así yo lo sabré, yo sabré que fue real

Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más.

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me.

Oh, oh, oh, for me.