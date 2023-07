Rosalía y Rauw Alejandro rompen su relación, según medios internacionales

Pese a que los fans de Rosalía ya Rauw Alejandro todavía estaban celebrando el compromiso de estos dos cantantes, parece que esta pareja ha decidido romper su compromiso tan solo unos meses después de su anuncio. Esta es una noticia que ha confirmado el medio internacional People, el cual asegura que la pareja ha decidido separarse después de tres años de relación "a pesar del amor y el respeto" que ambos tienen por el otro.

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso a travésde 'Beso', una canción que llegó acompañada de un videoclip en el que compartieron el momento exacto en el que el cantante le pidió la mano a Rosalía, algo que emocionó a los fans de ambos artistas. Y, aunque después de esta sorpresa concedieron varias entrevistas en las que hablaron de lo bien que se entendían y de la bonita relación que mantenían, parece que finalmente han decidido separar sus caminos.

La primera vez que se les vio juntos fue en agosto de 2021 y, tan solo un mes después, decidieron hacer pública su relación a través de las redes sociales. Y, desde entonces, Rosalía y Rauw Alejandro se han visto siempre muy unidos, algo que demostraron con su EP conjunto, 'RR'.

Por este motivo, no es de extrañar que esta noticia haya pillado a todos por sorpresa y que muchos no sepan si confiar o no en las palabras de People, especialmente porque la última vez que los vieron juntos parecían más enamorados que nunca. Por ello, tal y como suele ocurrir ante las rupturas, muchos fans se encuentran en negación y prefieren mantener la esperanza de que esto no sea cierto.

Aun así, por ahora ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto, por lo que habrá que esperar para ver si alguno de los dos decide desmentir públicamente esta noticia o si, por lo contrario, realmente se ha terminado el amor entre Rosalía y Rauw Alejandro.