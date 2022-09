Ruth Lorenzo anuncia emocionada que dará un concierto para interpretar sus nuevas canciones: "Es algo que no quiero que se quede en un cajón"

Tras revelar que su último disco lleva dos años sin lanzarse, la cantante Ruth Lorenzo ha anunciado emocionada que interpretará las canciones de 'Crisálida' en un concierto en Madrid el 9 de noviembre.

En los últimos tiempos la cantante Ruth Lorenzo no ha parado de trabajar, realizando apariciones en Ru Pauls Drag Race, en eventos relacionados con Eurovisión y más recientemente como asesora en el programa de Antena 3, Veo cómo cantas.

Pero en lo músical su carrera se ha visto estancada y lleva desde 2018 sin lanzar nuevo álbum, un trabajo que en el que lleva mucho tiempo trabajando y que por motivos en los que no ha querido profundizar no consigue ver la luz.

En un emotivo vídeo en redes sociales la cantante ha explicado que "Llevo tiempo comunicándome con la gente que me sigue y contándoos que mi disco no podía salir, no podía ver la luz. Ahora mismo no se si jamás podrá ver la luz el disco en el que estuve trabajando durante bastante tiempo y que ha estado en proceso de lanzamiento".

La artista murciana llevaba mucho tiempo anunciando su nuevo disco y hablando del proceso de creación el mismo. En junio de 2020 publicó el primer adelanto llamado 'Miedo', después en enero de 2021 vio la luz 'Crisalida', la canción que da título al disco y por último en junio 'El último puñal' que contaba con la colaboración de Rayden.

Pero han pasado dos años desde ese primer adelanto, el disco no está publicado y ese es el principal motivo de la falta de conciertos por parte de la cantante. "Hace no mucho hice un vídeo contando porqué no me subía al escenario, porqué no estaba haciendo conciertos y vuestros mensajes fueron abrumantes. Me llenaron de valor para tomar la decisión", ha explicado.

"Los fans le decían que ya que no estaba pudiendo lanzar ese nuevo disco que por lo menos lo cantara. "Si algo tenemos los artistas es que somos dueños de nuestro arte, lo que creamos lo hemos creado nosotros", detalla.

"Todo lo demás le puede pertenecer a otro pero mis composiciones son mías así que vengo a contaros que el día 9 de noviembre me voy a subir al escenario a poder cantar mi repertorio de Crisalida", ha desvelado.

Ruth Lorenzo se emociona al anunciar que por fin interpretará sus nuevas canciones en directo: "Es algo que no quiero que se quede en un cajón".

El concierto tendrá lugar en Madrid el próximo 9 de noviembre en el Teatro Eslava y aquí tienes todos los detalles.