¿Sabrina Carpenter y Barry Keoghan han roto definitivamente? Estas fuentes afirman que sí

Sabrina Carpenter está en el ojo del huracán, no solo por su carrera profesional, sino también por su vida personal. Hace solo unos días sacaba su nuevo y muy esperado álbum, Short n' Sweet, con el que ha conseguido posicionarse en el Olimpo del pop. Tras el exitazo de su sencillo Please Please Please, publicaba este nuevo trabajo compuesto por 12 canciones.

Sin embargo, estos últimos días también está protagonizando titulares debido al supuesto triángulo amoroso que existe entre ella, Shawn Mendes y Camila Cabello. Aunque desde hace unos meses también se está rumoreando sobre la ruptura de la cantante y el que era su pareja, el actor Barry Keoghan. Ambos protagonizaron el videoclip de Please Please Please y se conocieron en septiembre de 2023. Las primeras imágenes de ellos juntos se publicaron en diciembre de ese año, pero parece que esta relación ya ha acabado.

Barry Keoghan y Sabrina Carpenter en Los Oscars | Gtres

Hace varios días la revista People indicaba que la pareja tenía una relación intermitente, según una fuente. Sin embargo, otra diferentes que ha hablado con el medio Deuxmoi, ha contado que la pareja ha roto y que se podría deber a las continuas fiestas y juergas del irlandés.

Los protagonistas no se hayan pronunciando sobre el tema, la única información que hay es que ambos se siguen dando a me gusta a las publicaciones del otro, como la reciente foto de la cantante anunciando la publicación de su disco.

Además, algunos fans se han fijado que durante estos rumores de ruptura Carpenter ha cambiado la foto de miniatura del videoclip Please Please Please en YouTube para poner una en la que apareciera Keoghan.

Durante estos rumores de separación, Sabrina Carpenter ya prepara su próxima gira que comenzará el 23 de septiembre en Columbus.