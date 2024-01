Selena Gomez deja las redes sociales otra vez, tras el drama con Kylie Jenner, para centrarse en su pareja Benny Blanco

Selena Gomez está apagando el botón del drama y escapando de todo el ruido generado en redes sociales tras los Globos de Oro.

La actriz y cantante, de 31 años, recurrió a Instagram Stories y dijo que era hora de hacer un descanso en las redes sociales en medio del drama que se estaba gestando por un incidente en los Globos de Oro que involucró a Timothée Chalamet y Kylie Jenner así como a su amiga Taylor Swift.

"Estoy fuera de las redes sociales por un tiempo", dijo la tejana. "Me estoy centrando en lo que realmente importa".

La estrella de Only Murders in the Building acompañó la declaración con un vídeo que tomó de su novio Benny Blanco y un par de niños pequeños.

La última polémica en torno a la actriz y cantante estalló el domingo en la entrega de los Globos de Oro, celebrada en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.

En un momento de la ceremonia, las cámaras enfocaron a Gómez mientras conversaba sombríamente con Swift y la actriz Keleigh Sperry esposa del actor Miles Teller.

Todo el mundo ha especulado con la teoria de que a Jenner no le parecía bien que Gómez posara para una foto con Chalamet, ya que Gómez asintió afirmativamente después de que se escuchara a Sperry decir: '¿Con Timothee?'

Al parecer Gómez les dijo a Swift y Sperry: "Él no quería una foto conmigo, dijo que no", Sperry dijo: "¿Timothee?" y Gómez respondió asintiendo.

Pero la propia Gómez ha negado que estuviera hablando sobre Chalamet y Jenner escribiendo en la sección de comentarios de un post de E! News: "Nooooo, le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que se conectaron. No es que sea asunto de nadie".