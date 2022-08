La sensacional parodia de Bizarrap y Quevedo que no te quitarás de la cabeza

Es posible que a estas alturas de verano estés hartísimo de escuchar que "las noches sin ti due-e-e-e-e-leeen", pero es que lo de Bizarrap y Quevedo es un éxito sin precedentes en el mundo del freestyle. Camino de las cuatro semanas en el número uno de Spotify, la sesión 52 del artista argentino en colaboración con el canario se te puede hacer un poco bola de tanto escucharla. O no, si tienes a Chris Brownie versionándola...

Afincado "entre Jerez de la Frontera y Marbella", no sabemos si el clima mediterráneo ha sido el que le ha dado un don para la música y el cachondeo que no habíamos visto antes. "Bueno al mundo de la música, en forma de parodia, llegué de rebote", nos cuenta por Instagram, y desde ahí se nota que sabe de lo suyo.

"Empecé haciendo vídeos de humor con un amigo, un día, decidimos hacer una parodia, vimos que a la gente les gustaban y a partir de ahí vino todo lo demás". Todo lo demás se refiere a su versión de la collab entre Biza y Naty Peluso, un escaparate de rimas loquísimas que encantó a sus seguidores.

"Aquello gustó mucho, a partir de esa todos me pedían que hiciese la siguiente, y la siguiente... Al final se convirtió en esto, Bizajuan", nos explica. Es curioso que no haya acabado de explotar en visitas, porque es evidente que la calidad e imaginación están ahí, pero parece darle poca importancia.

"Bueno realmente es lo que menos me preocupa, me pasó en mi etapa anterior y es algo bonito al final, que la gente valore lo que haces de forma positiva. Porque al final, broma o no, hay que echarle muchas horas. Y si eso tiene éxito, siempre es algo positivo". Sobre su etapa anterior, hay que señalar que Chris lleva años en eso de las rimas. "No es mi nombre real", aclara entre risas.

¿Se atrevería con otros artistas? "Sí me atrevería sí, jajaja, de hecho tengo alguna parodia por ahí que no tiene que ver con él". ¿Y a grabar con el propio Biza? "Si tuviese esa oportunidad, que ahora mismo es algo inimaginable para mí, iría con todo".

En cuanto a las mezclas, saber repartir el mérito: "las letras son mías, pero el trabajo es de más gente. Está Juan, Bizajuan jaja, que siempre me apoyó en mi vuelta a este mundillo. Y después está Jesús, el productor, en redes zoomaticdj, que me hace la mezcla y y todo lo demás para que suene bien. El cachondeo lo llevamos en la sangre jajaja y también es gracias a ellos que las sessions están ahí".

Chris recuerda que está "abierto a colaboraciones y shows en directo", en los que puede acreditar experiencia. Pero sobre todo está deseando pasar por las manos de Biza: "Me haría ilusión que algún día compartiésemos alguna Session". ¡No te jode! Allí estaremos para escucharla, porque seguramente sería la más gamberra de la serie.