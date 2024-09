Shakira lanza Soltera: Así suena su nuevo himno fiestero de empoderamiento femenino

Shakira ha vuelto después del verano con una canción fiestera, pegadiza y bailable que encaja más con la temporada estival que con el otoño.

La cantante colombiana sacó su esperado disco Las mujeres ya no lloran a principios de año y ahora vuelve a sorprender a sus fans con su nueva canción titulada Soltera.

Una canción alegre, bailable y en la que una Shakira completamente liberada deja atrás todo lo relacionado con su polémico divorcio con Piqué para pasarlo bien de fiesta con sus amigas estando soltera.

En la portada de la canción se ve a Shakira brindando junto a la cantante brasileña Anitta, la venezolana Lele Pons y la mexicana Danna. Todavía no ha sacado el videoclip de la canción, pero en varios videos en redes sociales se la ha visto bailando junto a estas cantantes y otras famosas como Natti Natasha o Winnie Harlow.

"Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien

Pa’ que ese cabrón, cuando me vea, le duela

Se pasa rico soltera", termina cantando Shakira en la versión final del estribillo de la canción en la que claramente hace referencia, una vez más, a Piqué.

"El ritmo de esta canción me da mil años de vida", "Temazo, afrobeat con fusiones del caribe como champeta. Delicia de tema" y "Me encanto la nueva canción, viva la soltería, que estar solo no se siente tan mal la verdad" son solo algunas de las decenas de comentarios de fans alabando la canción que va camino de convertirse en todo un éxito, uno más para la larga carrera de Shakira.