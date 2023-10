Shakira se queja de la industria musical de Barcelona, y la respuesta de este periodista la deja por los suelos

Aunque todavía no queda claro hasta qué punto vivió Shakira en Barcelona durante su noviazgo con Gerard Piqué, las últimas palabras de la cantante han dado a entender que los años que ha pasado allí han entorpecido mucho el desarrollo de su carrera musical. Shakira se ha quejado de que la ciudad de Barcelona no le permitía crear la música que ella quería porque no había una "industria musical activa", y eso ha hecho que el periodista Arturo Paniagua le dedique unas palabras que han sido muy aplaudidas.

Si bien es cierto que Estados Unidos es, sin duda, el país con mayor variedad de productores, compositores y demás creativos de la industria musical, lo cierto es que el círculo de personas con las que ha trabajado Shakira durante los últimos quince años ha sido más bien reducido. A pesar de que ser fiel a los compañeros con los que ha contado siempre sea una virtud, ser capaz de dar una oportunidad a los nuevos talentos que ha podido conocer durante el camino es algo que, probablemente, habría enriquecido mucho su experiencia de trabajo durante el tiempo en el que residió en Barcelona.

Tal y como ha señalado Arturo Paniagua, y otras muchas de las personas que han escuchado estas declaraciones de Shakira, es injusto juzgar a la escena musical barcelonesa sin haberse molestado en conocerla más a fondo. Los pocos artistas españoles que han colaborado con ella son nombres archiconocidos y asentados como Alejandro Sanz o Miguel Bosé, y eso ha hecho que se pierda a una gran cantidad de artistas interesantes que han florecido en Barcelona durante los años que ella pasó en la ciudad. Aunque, viendo el éxito que está teniendo de todas maneras, está claro que seguirá haciendo las cosas a su manera: en un círculo creativo hermético que se estancó hace mucho, mucho tiempo.