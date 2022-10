Sharonne, de ganadora de Drag Race España a posible candidata en Eurovisión

Hay historias que sorprenden, y la de Sharonne es una de ellas. Esta artista del drag lleva más de veinte años poniendo todo su esfuerzo en dar los mejores shows, pero los últimos meses han sido los que la han catapultado al éxito más rotundo. Aunque las drag queens han adquirido un gran reconocimiento en los últimos años, todavía son pocos los que las ven como verdaderas artistas musicales, y la ganadora de la segunda edición de Drag Race España de ATRESplayer Premium ha llegado para demostrar su valía como vocalista. El hecho de que haya sido seleccionada como una de las 18 propuestas más interesantes de este año para el Benidorm Fest (y, por tanto, para representar a España en Eurovisión) es la prueba de que tiene mucho que ofrecer como músico.

A pesar de que sea conocida por su aportación a la historia del drag, Sharonne no es ninguna novata en lo que a lanzamientos musicales se refiere. Durante los últimos años ha ido compartiendo algunos de sus proyectos a través de su canal de YouTube, con los que ha demostrado que la habilidad para la performance no es el único de sus talentos. 'Hi!' fue el primero de sus singles (una canción al puro estilo drag), y también ha tenido la oportunidad de hacer varias apariciones televisivas en las que versionaba algunas de sus canciones favoritas.

Hace ya tres años de aquella primera canción, y todo apunta a que esta artista habrá puesto toda la carne en el asador para producir una canción potente con la que impresionar al jurado del Benidorm Fest. Ahora su propuesta ha sido seleccionada entre el montón de artistas que han querido participar. ¡Sus fans estarán deseosos de escuchar esta y todas las canciones que decida lanzar de ahora en adelante!