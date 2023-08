Ed Sheeran confirma cuál será la próxima regrabación de Taylor Swift y habla sobre su próxima colaboración

Mientras Taylor Swift se encuentra en mitad de su gigantesco 'The Eras Tour' ha anunciado finalmente cual será la fecha de lanzamiento de '1989 (Taylor’s Version)' que verá la luz el próximo 27 de octubre.

Ahora ha sido su amigo Ed Sheeran el que se ha sumado a la conversación en una reciente entrevista en la que ha hablado sobre la regrabación 'Reputation'.

Durante el episodio del lunes 14 de agosto de 'Deep & Shallow Podcast' de Andy Cohen en SiriusXM, el cantante británico reveló que aún tiene que grabar una nueva versión de su colaboración 'End Game' de su sexto álbum de estudio.

"No, no lo he hecho. No. Pero '1989 (Taylor's Version)' es la siguiente que sale. Ese es el siguiente", dijo Sheeran.

La canción de 2017 de 'Reputation' también cuenta con la colaboración del rapero Future.

Además el cantautor de 32 años, admitió que no ha podido ir a ningún concierto del Eras Tour de la estrella del pop ya que actualmente está de gira por su propio Mathematics Tour.

"Me encantaría ir a ver el show de Taylor, pero todos tocamos en las mismas fechas todos los fines de semana. Creo que hay una posibilidad, el próximo año cuando ella esté en el Reino Unido, entonces seré libre", dijo.