Single a la vista y álbum en camino: Paul Thin habla en Club 113 sobre sus proyectos de futuro

La última edición de Operación Triunfo ha contando con un buen puñado de concursantes carismáticos, pero, sin lugar a dudas, uno de los más queridos por el público ha sido Paul Thin, quien consiguió quedar en segundo puesto. Ahora, el artista tiene puestas miles y miles de miradas sobre él, ya que los fans están ansiosos por escuchar el material que está preparando después de salir de la academia.

Sobre esto —entre otras muchas cosas— ha hablado Paul durante su paso por Club 113, el exitoso podcast presentado por Goorgo, Werlyb y Nil Ojeda. Allí, ha hablado acerca de sus proyectos de futuro y sobre el primer single que presentará en esta nueva etapa artística, que tendrá por nombre Dónde.

"En la propia academia empecé a trabajar en el single [...] Ahora estoy trabajando a full en él. A mí me gusta mucho trabajar el concepto completo, no trabajar solo la canción, sino también que la estética esté en su punto, que los visuales estén en su punto, que todo lo que acompaña a la canción tenga un sentido", ha explicado. Pero esto no es todo, ya Paul Thin ha revelado otra noticia que, de seguro, alegrará a sus fans: "Lo que voy a estar haciendo los próximos meses es trabajar en un álbum. Quiero que sea un proyecto con una historia y un concepto, experimentando con los géneros musicales".

Así pues, parece que el ex-triunfito está trabajando muy duro para ofrecer a sus fans un material cuidado lo más pronto posible. Estamos todos expectantes por saber cómo sonará Dónde y, por supuesto, su futuro álbum. A Paul Thin le espera un camino increíble por delante.