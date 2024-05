Slash dice que Guns N'Roses están intentando hacer un nuevo album

Slash ha dicho que Guns N' Roses actualmente están "intentando" hacer un nuevo álbum y que está "trabajando con ellos en esa capacidad".

Las leyendas del hard rock no han lanzado un disco de larga duración desde el muy retrasado Chinese Democracy de 2008, en el que Slash no apareció. Desde que se reincorporó en 2016, han lanzado un puñado de temas nuevos, incluidos Absurd, Hard Skool, Precious y The General, pero no ha habido confirmación de un nuevo álbum.

Pero ahora Slash le ha dicho al Daily Star que hay planes en marcha para cambiar eso. "Guns N' Roses están intentando hacer su propio disco", dijo cuando se le preguntó por qué no invitó a Axl Rose a su propio álbum en solitario. "Y estoy trabajando con ellos en esa capacidad, pero este álbum en solitario no involucró a nadie más", aseguró al Daily Star.

Recientemente Slash sacó el disco de versiones Orgy Of The Dammed en el que colaboraron Chris Stapleton, Brian Johnson, Billy Gibbons, Paul Rodgers, Iggy Pop y Demi Lovato entre otros cantantes.

"Era algo mío, así que no estaba arrastrando a mis propios muchachos", ha asegurado sobre este nuevo disco en solitario.

Las palabras de Slash han elevado las esperanzas de los fans del grupo pero tratándose de Guns N' Roses podemos esperar que ocurra cualquier cosa incluso que ese supuesto disco nunca llegue a ver la luz.