C. Tangana es él elegido para componer el himno del centenario del Celta

El cantante madrileño C.Tangana será el encargado de componer el himno del centenario del Celta de Vigo, informó este viernes el presidente y máximo accionista del club, Carlos Mouriño.

“Además del himno de C.Tangana, hemos montado una comisión para ver qué quiere la afición”, explicó el dirigente celeste en una entrevista en el diario deportivo Marca.

El artista, reconocido seguidor del club vigués, se había ofrecido a la directiva para componer el himno del centenario, que se celebrará en el año 2023.

Todo comenzó cuando la emisora Radio Vigo preguntó a sus followers que a quién les gustaría oír interpretando un himno para conmemorar los 100 años de historia del Celta de Vigo. Las opciones eran Iván Ferreiro, Siniestro Total, Carlos Núñez y Tony Lomba y Eladio Santos.

Nadie se esperaba que C. Tangana, artista madrileño seguidor del Celta, se ofreciera para hacerlo a través de Twitter.

Posteriormente en una entrevista en el canal de YouTube de Los Xavales C. Tangana aseguro que sólo haría el himno si quería la aficción. "Si la afición no quiere, paso... Si a la peña le mola, he de decir, voy a hacer un himno que va a estar to' GUAPO", sentenció.

La elección de C. Tangana como compositor del himno ha generado un intenso debate en redes sociales. Hay quienes le defienden asegurando que siempre ha sido del Celta por su padre.

Mientras que a parte de la aficción no le parece bien la elección y se han dedicado a criticarla.

Independientemente de como acabe saliendo la canción nadie puede negar que Tangana es del Celta desde pequeño, por su padre que es de Vigo, y tampoco se puede negar la relevancia que tiene que el artista español más exitosos del momento componga el himno de tu equipo.