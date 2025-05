C. Tangana regresa a la música junto a Mora y siembra la duda con una foto en el estudio: ¿nuevo disco a la vista?

Antón Álvarez Alfaro, más conocido como C. Tangana, podría estar trazando su regreso definitivo a la música. Tras una etapa centrada en el cine —donde ha cosechado grandes elogios gracias a La guitarra flamenca de Yeray Cortés, cinta con la que se alzó con dos Premios Goya—, el artista ha vuelto a agitar las redes con una imagen que ha desconcertado incluso a sus fans más fieles.

La fotografía, publicada en su perfil de X (antes Twitter), muestra al madrileño dentro de un estudio de grabación. Junto a ella, un escueto mensaje: "Lo que tú querías". La publicación no ha tardado en viralizarse, desatando un aluvión de comentarios, teorías y deseos de sus seguidores, muchos de los cuales dan por hecho que se avecina un nuevo proyecto musical.

Aunque su presencia vocal había menguado en los últimos años, C. Tangana nunca ha estado del todo alejado de la música. Su regreso reciente como colaborador en Droga, tema del nuevo álbum de Mora (Lo Mismo de Siempre), ya sorprendió a muchos. No obstante, esta imagen parece apuntar a un proyecto propio, algo que no ocurre desde el lanzamiento de El madrileño en 2021. Y es que, sin duda, aquel disco marcó un antes y un después en su carrera. No solo consolidó su estatus como uno de los artistas más innovadores de la escena española, sino que dio pie a una gira multitudinaria que redefinió lo que podía ser un espectáculo musical.

Por ahora, ni confirmación oficial ni pistas concretas más allá de una imagen. Pero si algo ha dejado claro C. Tangana en los últimos años es que rara vez da un paso en falso. Y esta vez, la música podría estar de nuevo en el centro de todo.