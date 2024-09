Taylor Swift anuncia su respaldo a Kamala Harris para las elecciones de EEUU

Tras toda la reciente polémica provocada por Donald Trump al publicar imágenes falsas de Taylor Swift apoyando su candidatura generadas por IA todos esperaban que la reina de la música hablara públicamente y finalmente ha ocurrido.

"Votaré por Kamala Harris y (el candidato a vicepresidente) Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voto por Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda. Creo que es una líder firme y dotada, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me ha animado e impresionado mucho la elección de Walz, que lleva décadas defendiendo los derechos de las personas LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer respecto a su propio cuerpo", ha publicado Swift en un extenso post en su cuenta de la red social Instagram.

La artista ha justificado su decisión de "ser muy transparente" respeto a los comicios tras enterarse de que la web de Trump había publicado "falsamente" que apoyaría la candidatura del magnate. "Recientemente me enteré de que en su sitio se publicó una IA de "yo" que respaldaba falsamente la candidatura presidencial de Donald Trump", explica en su carta abierta en Instagram, en la que ha inteligentemente bloqueado la posibilidad de comentar.

"Realmente despertó mis temores sobre la Inteligencia Artificial y los peligros de difundir información errónea. Me hizo llegar a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad", ha añadido.

Tras ello, ha expresado que "ha investigado" antes de elegir, y ha instado a sus seguidores a hacer lo mismo. "Con amor y esperanza, Taylor Swift, señora de los gatos sin hijos", ha concluido su mensaje.