¿Taylor Swift confirma su relación con Travis Kelce? La cantante acude a un partido de los Kansas City Chiefs para animarle

Tal y como el propio dicho dice, quien no arriesga no gana, y esto es algo que Travis Kelce parece saber muy bien. El nombre de este jugador profesional del Kansas City Chiefs no ha dejado de circular por las redes desde que se dio a conocer que le había preparado una pulsera de la amistad a Taylor Swiftcon su número de teléfono, con la intención de dársela durante su concierto. Pero, pese a que Travis Kelce terminó yéndose decepcionado porque no tuvo la oportunidad de dársela, parece que este intento no fue totalmente en vano.

Porque, después de hacer esta confesión, la noticia ha terminado llegando a los oídos de la cantante, y los swifties no han dejado de hablar sobre la posible relación que puede llegar a nacer entre ellos. Y, aunque hasta ahora todo parecían rumores y especulaciones, Taylor Swift ha sorprendido a todos al aparecer en el partido que ha jugado el domingo el equipo de Travis Kelce, a quien estuvo animando desde la zona VIP junto a la madre del jugador.

Taylor Swift ya demostró durante los VMAs que, cuando ella va a un evento, va a pasárselo bien, por lo que era de imaginar que esta vez no iba a ser distinto, ya que la artista lo ha dado todo apoyando al Kansas City Chiefs. Pero, como muchos se imaginaron, la cantante no había ido solo a disfrutar del partido y a animar a los jugadores, sino que Taylor y Travis se fueron juntos del estadio, de forma que no solo se les vio caminando al lado del otro, sino que ambos se fueron en el mismo coche.

Por tanto, aunque por ahora se desconoce si ha florecido el amor entre ellos o si esta relación se quedará en una bonita amistad, las redes no han tardado en celebrar y animar esta situación. Porque, por lo que parece, los swifties están encantados con la forma en la que Travis Kelce se ha acercado a la cantante, a quien se la ha visto especialmente feliz junto a él.