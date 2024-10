SWIFTMANIA

Taylor Swift lanzará libro de su gira y nueva edición vinilo de su álbum TTPD en el Black Friday

Taylor Swift anunció que lanzará un libro de fotografías de su gira The Eras Tour y una edición especial en vinilo y CD de su último álbum, The Tortured Poets Deparment: The Anthology, en una cadena de supermercados de Estados Unidos en el Black Friday.