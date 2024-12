¿Tendremos una próxima colaboración entre Rosalía y Black Eyed Peas?

El pasado miércoles 18 de diciembre, el trío angelino Black Eyed Peas debutó en el STARLITE Christmas Festival, celebrado en el IFEMA de Madrid. Con más de 25 años de trayectoria, el grupo compuesto por will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo ha acumulado seis premios Grammy y ventas que superan los 35 millones de álbumes. El concierto comenzó a las 21:30 horas en el Auditorio de IFEMA, donde los asistentes fueron recibidos con una producción escénica impresionante que incluía juegos de luces y efectos visuales de alta calidad.

El repertorio incluyó éxitos más recientes como "RITMO (Bad Boys For Life)" y "MAMACITA" y todos los clásicos de la banda como Where Is The Love?, Pump It, Let's Get It Started o I Gotta Feeling entre otros.

La energía del grupo se mantuvo constante a lo largo de la noche, interactuando con el público y creando un ambiente festivo poderoso.

¿Colaboración con Rosalía?

Antes del concierto Taboo, uno de los miembros del grupo, daba una entrevista en español. El cantante nortemericano de origen mexicano, llamado realmente Jaime Luis Gómez, hablo sobre su amor por la música latina.

"Nosotros crecimos en Los Ángeles, la comunidad latina está muy fuerte. Yo soy mexicano-americano, nativo-americano y el ambiente latino, el sabor latino es algo que nos inspira", ha asegurado antes de añadir que "trabajar con artistas como Shakira, J Balvin y Ozuna era como un sueño real para nosotros, algo muy orgánico y natural".

Después ha desvelado que la artista con la que más les gustaría colaborar es Rosalía: "Yo querría trabajar con Rosalía. Ojalá, lo pongo en el universo. Rosalía si estás enfocada necesitamos hacer un tema juntos. Black Eyed Peas y Rosalía 2025".