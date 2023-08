The Weeknd anuncia que no volverá a hacer colaboraciones salvo con este artista

Recientemente The Weeknd anunció la que sería la "colaboración final" de su carrera durante la parada de su la gira en Varsovia.

La superestrella canadiense-etíope Abel Tesfaye interpretó un trozo de su proxima canción titulada 'Another One of Me' en el PGE Narodowy de Polonia. "La próxima canción que estoy a punto de interpretar es un disco inédito. Todavía no lo he soltado. Se llama 'Another One of Me'", anunció. "Y solo quiero decir que esta será la última colaboración que haga, en mi carrera. Así que quiero presentarla para ustedes esta noche".

Si bien el otro artista en 'Another One of Me', así como la fecha de lanzamiento de la canción aún no se han revelado, The Weeknd subrayó la única condición que lo llevaría a hacer una función una vez más. "La colaboración final... a menos que Daft Punk vuelva a estar juntos", escribió en sus redes sociales.

The Weeknd y Daft Punk colaboraron previamente en el éxito número 1 de Billboard Hot 100 'Starboy', así como en 'I Feel It Coming' del álbum Starboy de 2016 del primero.

Pero cinco años más tarde, el amado dúo francés de EDM compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo se separó, marcando el final de su carrera musical de 28 años. "Esos tipos son una de las razones por las que hago música, así que ni siquiera puedo compararlos con otras personas. Su marca y cuán en serio se toman su oficio, su imagen y todo, casi ni siquiera son reales", dijo The Weeknd en una entrevista a Variety.