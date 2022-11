¿Va a tocar Taylor Swift en Valladolid? La demoledora respuesta del acalde a una crítica en Twitter

Taylor Swift no para de conseguir éxitos, batir récords y acumular premios. Su disco ‘Midnights’ es n1 en medio mundo, se ha convertido en la primera artista en ocupar las 10 primeras posiciones del Billboard Hot 100 y arrasó en los MTV EMAs llevándose 4 de los 6 premios a los que estaba nominada.

Swift hizo suyos los galardones a "mejor artista", "mejor artista pop", "mejor vídeo" y "mejor vídeo de larga duración", ambos por su versión de más 10 minutos del tema "All Too Well".

El apoyo en redes por parte de los swifties ha sido brutal y muchos celebraban la victoria de la cantante americana. Una de esas personas que ha querido poner un mensaje felicitando a Taylor Swift ha sido Óscar Puente, el acalde socialista de Valladolid.

Parece que este político de 54 años es fan de Taylor Swift o por lo menos lo son alguna de sus dos hijas como demuestra este tuit viral que acumula 4.000 me gusta, 1.000 retuits y 100 comentarios.

La publicación recibió comentarios de todo tipo y mucha gente le pedía que contratase a Swift para que tocara en Valladolid. "Por mucho que le hagas la pelota no va a ir a la verbena de Valladolid", llegó a decirle el tuitero @godolear.

Un comentario que no le sentó nada bien a Óscar Puente que respondió enfurecido dándole este tremendo zasca.

"De qué puebluco o aldea eres tú para llamar verbena a esto, paleto?", aseguraba el álcalde de Valladolid junto a dos fotos de la plaza Valladolid abarrotada de gente disfrutando de algún concierto durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

En 2022 la ciudad tuvo un programa de conciertos de lo más interesante con artistas como Jason Derulo, Edurne, Amaia, Miguel Poveda, Ska-P, Don Patricio, Marta Sánchez, Mocedades y The Hives. ¿Por qué no soñar con que algún día alguien de la talla de Taylor Swift pueda actuar a orillas del Pisuerga?

Recordemos que Carmen Puente, hija del alcalde, participó en La Voz Kids donde interpretó 'Love is a losing game' de Amy Winehouse en las audiciones a ciegas. Acabó formando parte del equipo de David Bisbal y se quedó a las puertas de la gran final.