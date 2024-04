BB trickz vuelve a liarla: "Cuando tengo novio es cuando más me apetece estar con otro"

Cada vez que BB trickz habla, sube el pan. No hay entrevista a la que acuda en la que la artista catalana no nos deje una joyita que, más tarde, se viralizará en redes sociales. Y es que la rapera da la sensación de ser una de esas artistas que da más de qué hablar por lo extramusical que por lo estrictamente musical (más allá de las críticas a sus dudosas actuaciones en festivales).

En esta ocasión, las redes se han volcado en criticar a BB trickz después de escuchar las declaraciones que la artista ha dejado en una de sus últimas entrevistas. En ella, BB trickz ha dicho, con otras palabras, que ella es muy de poner los cuernos a su pareja y que cuando tiene novio es cuando más ganas le entran de tener una aventura con otro, algo que no ha gustado ni un pelo a los usuarios.

"Sí, yo soy cuernera. No sé qué me pasa, pero cuando yo tengo novio es cuando más me apetece estar con otro", ha declarado la cantante ante la risa y la mirada atónita de las entrevistadoras. También hay que decir que no nos sorprenden estas declaraciones, ya que esto es algo que la propia BB trickz ha mencionado en sus canciones en más de una ocasión con frases como: "si quieres una perra fiel, búscate a una fea".

En Twitter/X podemos leer comentarios como los siguientes: "La verdad me destruye el alma pensar que posta hay gente que piensa igual y aún así siguen teniendo parejas para repetir lo mismo una y otra vez. No me entra en la cabeza cómo alguien puede pensar de este modo" o "¿Y las otras por qué se ríen? ¿Por qué está tan normalizado poner los cuernos? Me llevan presa". También hemos podido leer comentarios sobre el acento de BB trickz en esta entrevista: "No sabía yo que criándote en un barrio pijo de Barcelona se te ponía acento dominicano". BB trickz, tu polemista de confianza.