Twice renueva su contrato y lo celebra con un nuevo álbum de K-Pop, 'Between 1&2'

Es de sobra conocido por los fans de la música K-Pop que la mayoría de grupos se mueven por contratos de siete años de duración, y que son muy pocos los que continúan su actividad pasada esa fecha. Es por eso que, cuando un grupo se acerca a su séptimo aniversario, el tema de conversación más presente dentro de cada fandom es la posible expansión de su contrato con la compañía de entretenimiento que lo formó. Twice es uno de esos grupos que tendría que enfrentarse a este problema antes del mes de octubre de 2022, pero la tranquilidad ha llegado para todos los fans mucho antes de la fecha límite: las nueve miembros han renovado su contrato con JYP Entertainment.

Si esto no fuese suficiente buena noticia para los Onces, apenas unas horas después del anuncio de la ampliación de su contrato se ha publicado de forma oficial la fecha de lanzamiento de su próximo mini álbum, que verá la luz el próximo 26 de agosto y llevará por título 'Between 1&2'. Un mes antes de la publicación del disco, como ya es habitual en Twice y en muchos grupos de JYP Entertainment, se abrirá el preorder para que todos los fans que quieran apoyar a su grupo favorito puedan tener tiempo suficiente de hacerlo.

Nayeon está todavía en plenas promociones de su debut en solitario, que ha sido un gran éxito, por lo que no cabe duda de que las chicas de Twice están de enhorabuena con todas las buenas noticias que las han rodeado durante los últimos días. Lo cierto es que Twice es uno de los grupos que más unión y cercanía ha demostrado durante el desarrollo de sus actividades, por lo que no es de extrañar que hayan decidido continuar unos años más su camino juntas. ¡Esperemos que aún quede mucho Twice por descubrir!