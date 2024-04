La última locura de Kanye West: ¿Su propio estudio de cine para adultos?

Kanye West planea lanzar un estudio Yeezy Porn en su última movimiento sorprendente, cinco años después de decir que tenía una "adicción" a ese tipo de material audiovisual.

El artista de 46 años expresó anteriormente su pesar por ver pornografía con tanta frecuencia, e incluso afirmó que el entretenimiento para adultos había "destruido a mi familia".

Más recientemente estaba recibiendo numerosas críticas por los reveladores atuendos que suele llevar en público su esposa Bianca Censori con los que deja muchas veces sus partes íntimas expuestas a la vista.

Ahora un representante de Kanye ha informado a TMZ que la estrella del rap espera añadir una rama de entretenimiento para adultos a su imperio Yeezy y que posiblemente ocurra este verano.

La noticia publicada por TMZ también dice que West se estaría comunicando con el productor de cine para adultos Mike Moz, quien estuvo casado con la actriz Stormy Daniels, con la esperanza de que Mike dirija su estudio.

Aunque Kanye supuestamente ha estado considerando ingresar a la industria del porno durante algún tiempo, ahora se dice que está en negociaciones serias para iniciar un estudio.

El problema es que el propio Kanye se describió a sí mismo como un adicto al porno en 2019 y dijo que su fijación con el entretenimiento para adultos comenzó cuando solo tenía cinco años.

"Para mí, Playboy fue mi puerta de entrada a la adicción a la pornografía. A mi padre le dejaron fuera una Playboy cuando tenía cinco años y eso afectó a casi todas las decisiones que tomé durante el resto de mi vida", le dijo a Zane Lowe en el programa Beats 1 Radio de Apple Music.

"Desde los cinco años hasta ahora, tengo que dejar el hábito y simplemente se presenta abiertamente como si estuviera bien y me levanto y digo: 'No, no está bien'".

Tres años más tarde, durante una amarga disputa con su ex esposa Kim Kardashian por la escolarización de sus hijos, afirmó que la pornografía había "destruido" a su familia.